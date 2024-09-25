Маттиас Шонартс сыграет злодея в «Супергерл»

Маттиас Шонартс, известный по фильмам «Ржавчина и кость» и «Французская сюита», сыграет злодея в фильме «Супергерл» от Warner Bros/DC. Об этом сообщает Deadline.
Лента основана на серии комиксов Тома Кинга «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». В них злодеем является межпланетный разбойник Крем с Желтых холмов, убивший отца Супергерл.
Ранее стало известно, что Супергерл сыграет Милли Элкок из «Дома дракона». Режиссером фильма станет Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла» и «Ночь страха»). Сценарий напишет Ана Ногейра, известная своими ролями в сериалах «Сара + Ди» и «Дневники вампира».
Грядущая лента должна стать второй в киновселенной DC, перезапущенной под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Первым стал «Супермен», премьера которого состоится в 2025 году.