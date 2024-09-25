Авиакатастрофа, НЛО и чертовщина в трейлере хоррор-антологии «З/Л/О/За пределами»

На ютуб-канале Shudder опубликовали трейлер хоррор-антологии «З/Л/О/За пределами», которая выйдет на стриминговом сервисе 4 октября.

Лента станет новым проектом из серии «З/Л/О», запущенной в 2012 году. Картина представит шесть короткометражек в жанре фильмов ужасов. Одна из них станет режиссерским дебютом актрисы Кейт Сигел, известной по сериалу «Призраки дома на холме» и другим проектам Майка Флэнагана.

Флэнаган написал сценарий проекта Сигел под названием «Безбилетник». Авторами других историй выступили Ивэн Диксон («Тотем»), Джордан Дауни («Время монстров»), Кристиан и Джастин Лонг (оба — «Дело в тебе»), Вират Пал, Кевин Стюарт («Убрать из друзей: Даркнет»), Бенджамин Тернер и Джастин Мартинес («З/Л/О»).

Джастин Лонг, Дауни, Мартинес и Пал выступят режиссерами частей антологии «Пушистые малыши», «Аист», «Живи и позволь летать», «Девушка мечты». Шестую короткометражку поставит Джей Чил, автор «Проклятых фильмов». Она будет самым секретным эпизодом хоррора, его название хранится в тайне.

Сюжеты историй также не раскрываются. Но продюсер франшизы Джош Голдблум пообещал, что короткометражка Мартинеса расскажет о парашютистах, столкнувшихся с НЛО. Героям ленты предстоит ужасающее свободное падение с борта самолета. На этом, как отметил Голдблум, злоключения персонажей не закончатся: их ждет борьба за выживание после приземления в апельсиновой роще.

«З/Л/О/За пределами» (в другом переводе — «За гранью З/Л/А») выпустят компании Shudder Original Films и Bloody Disgusting. Продюсерами проекта выступили Брэд Миска, Джеймс Харрис и Майкл Шрейбер.