Россияне рассказали о самых раздражающих ошибках в русском языке

Вчера / 18:38
В немецком Регенсбурге прошел крупнейший в мире парад такс
Сегодня / 01:20
В Великобритании подростка отправили в тюрьму на 1,5 года, но не выпустили даже спустя 18 лет
Сегодня / 00:05
Гай Пирс и Кая Скоделарио снимутся в триллере «Женщина из каюты № 10» вместе с Кирой Найтли
Вчера / 23:04
Футбольный клуб «Спортинг» помог 82-летней фанатке, потерявшей дом в пожаре
Вчера / 22:42
Disney+ назвал дату выхода спин-оффа «Гололомки» в первом видео
Вчера / 21:58
Шейлин Вудли призналась, что теряла слух во время съемок в «Дивергенте»
Вчера / 20:48
В Боснии и Герцеговине баскетбольный клуб поселил игрока в тюрьму. Другое жилье было дорогим
Вчера / 20:20
Британец пять дней жарил сосиски в поле, чтобы найти пропавшую собаку
Вчера / 19:49
Cиквел сериала «Холм одного дерева» будет снят с женской точки зрения
Вчера / 19:46
Звезда «Гамильтона» Давид Диггс снимется в пятом сезоне «Пацанов»
Вчера / 19:38
Леди Гага анонсировала альбом «Harlequin». Она записала его ко второму «Джокеру»
Вчера / 19:20
«Оно должно быть спрессовано»: Мединский назвал 11 лет обучения в школе «непозволительной роскошью»
Вчера / 19:17
Фильмы «Бруталист» и «Квир» выйдут в прокат в конце года
Вчера / 18:59
«Эй, это дом Руссо?»: вышел первый трейлер продолжения «Волшебников из Вэйверли-плейс»
Вчера / 18:33
Мужчина, похищенный более 70 лет назад, воссоединился с семьей
Вчера / 18:21
Экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву дали 9,5 года по делу о наркотиках
Вчера / 18:20
Linkin Park выпустили новую песню «Heavy Is the Crown»
Вчера / 18:16
Китаянка составила 58-страничную презентацию о 300 изменах своего парня, чтобы его уволили с работы
Вчера / 17:53
Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за вождение в нетрезвом виде
Вчера / 17:39
Вышел трейлер мини-сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны»
Вчера / 16:59
Руководители Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Вчера / 16:50
Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании по ИИ. Раньше он говорил об опасности технологии
Обновлено вчера в 16:47
Володин: Госдума не планирует ужесточать наказание за оскорбление представителей власти
Вчера / 16:40
Премьер-министр Польши призвал бороться с бобрами
Вчера / 16:30
«Нет, спасибо»: Джаред Харрис заявил, что не хотел бы играть Дамблдора, как его отец
Вчера / 16:30
Майкл Б.Джордан борется с дьяволом в трейлере «Sinners» Райана Куглера
Вчера / 16:18
Человечество готовится преодолеть седьмую планетарную границу
Вчера / 15:58
«Шервуд» Джеймса Грэма продлили на третий сезон
Вчера / 15:56
Netflix представил трейлер «Красоты в черном» Тайлера Перри
Вчера / 15:44
Жители Нижневартовска поставили на кучу песка табличку «Голливуд». Только после этого гору убрали
Вчера / 15:13
В США медведь пробрался в столовую средней школы и распугал учеников
Вчера / 15:11
В Крыму задержали женщину, которая 25 лет скрывалась после убийства внуков
Вчера / 15:05
В Узбекистане задержали женщину, пытавшуюся продать свою дочь
Вчера / 14:59
Талибы* запретили мужчинам смотреть на посторонних женщин и подражать другим культурам
Вчера / 14:27
В Лондоне восстановили граффити Бэнкси со слонами

Россияне рассказали о самых раздражающих ошибках в русском языке

Сегодня в 02:34
Фото: Franco Antonio Giovanella/Unsplash

Портал «Грамота.ру» и проект «Дзен» опросили более 1200 человек и выяснили, какие ошибки в русском языке они совершают и какие ошибки других людей раздражают больше всего. Результаты исследования опубликовали на «Грамоте.ру».

Согласно им, свыше половины респондентов (58%) считают себя грамотными людьми, знающими правила орфографии и пунктуации. Меньше четверти же признались, что плохо знакомы с правилами.

Более уверенными в русском языке оказались работники сферы ИТ, торговли, маркетинга и рекламы. Наименее грамотными себя описали те, кто производит или продает товары повседневного спроса. Чаще всего они используют лишние буквы в словах и неправильно согласуют прилагательные с существительными.

Каждому второму россиянину (51%), исходя из итогов опроса, важна грамотная речь собеседника. Хотя судить об интеллектуальных способностях человека по этому показателю большинство не станет.

Примерно треть участников опроса раздражает использование людьми просторечных форм местоимений, таких как «ихний» вместо «их». Чуть меньше (27%) респондентов не нравится неправильная постановка ударений. Каждому четвертому действуют на нервы неверные формы глаголов, к примеру, «ложить» вместо «класть».

Чтобы сохранять грамотность, 40% респондентов используют автокорректоры. 16% опрошенных заявили, что им помогает чтение художественной и деловой литературы. По 12% отметили, что влияние на них оказывает рабочая среда и общение с грамотными людьми.

«Очевидно, что пунктуация остается для многих сложной зоной русского правописания: меньшинство знает правила и использует их на практике, а четверть ставит знаки препинания по наитию или не ставит вовсе», — поделились эксперты «Грамоты.ру».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами