Россияне рассказали о самых раздражающих ошибках в русском языке

Портал «Грамота.ру» и проект «Дзен» опросили более 1200 человек и выяснили, какие ошибки в русском языке они совершают и какие ошибки других людей раздражают больше всего. Результаты исследования опубликовали на «Грамоте.ру».

Согласно им, свыше половины респондентов (58%) считают себя грамотными людьми, знающими правила орфографии и пунктуации. Меньше четверти же признались, что плохо знакомы с правилами.

Более уверенными в русском языке оказались работники сферы ИТ, торговли, маркетинга и рекламы. Наименее грамотными себя описали те, кто производит или продает товары повседневного спроса. Чаще всего они используют лишние буквы в словах и неправильно согласуют прилагательные с существительными.

Каждому второму россиянину (51%), исходя из итогов опроса, важна грамотная речь собеседника. Хотя судить об интеллектуальных способностях человека по этому показателю большинство не станет.

Примерно треть участников опроса раздражает использование людьми просторечных форм местоимений, таких как «ихний» вместо «их». Чуть меньше (27%) респондентов не нравится неправильная постановка ударений. Каждому четвертому действуют на нервы неверные формы глаголов, к примеру, «ложить» вместо «класть».

Чтобы сохранять грамотность, 40% респондентов используют автокорректоры. 16% опрошенных заявили, что им помогает чтение художественной и деловой литературы. По 12% отметили, что влияние на них оказывает рабочая среда и общение с грамотными людьми.