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В Великобритании подростка отправили в тюрьму на 1,5 года, но не выпустили даже спустя 18 лет

Сегодня в 01:20
Фото: Harry Shelton/Unsplash

В Великобритании 17-летнего подростка осудили за воровство и драку в ресторане «МакДональдс». Молодой человек должен был провести за решеткой 1,5 года, но получил бессрочное наказание — и остался в тюрьме на 18 лет, рассказал Independent.

Парень по имени Люк попал под эксперимент, в рамках которого людей наказывали за преступления заключением, у которого нет определенного конца. Его срок, согласно задумке, зависит от поведения конкретного осужденного.

Неопределенность наказания, как считали авторы инициативы, позволит анализировать процесс исправления преступников и не выпускать на свободу тех, кто намерен продолжать криминальную деятельность.

Однако бессрочное заключение может стать избыточным и несоразмерным проступкам. В связи с этим в 2012 году Великобритания отказалась от применения этого наказания, к которому в стране впервые прибегли в 2005 году.

Отмена неопределенного срока заключения не помогла осужденным, которых к нему уже приговорили — они остались в тюрьмах неизвестно насколько. Одним из этих людей и стал Люк, который провел всю молодость за решеткой.

По словам матери теперь уже 36-летнего мужчины, он оказался заперт с «монстрами» на территории строго охраняемой тюрьмы «Уэйкфилд». В ней отбывают пожизненные сроки некоторые из самых опасных преступников Великобритании.

Мать Люка Саманта беспокоится за жизнь сына, поскольку в «Уэйкфилде» высокий уровень самоубийств и самоистязаний среди осужденных на неопределенный срок. Она надеется, что правительство примет срочные меры и освободит заключенного.

«Это неправильно, они должны что‑то сделать с этим. Я понимаю, если бы он убил кого‑то или изнасиловал. Но мой сын ввязался в драку в „МакДональдсе“ и совершил уличную кражу», — отметила женщина.

Саманта добавила, что 17-летнего Люка к неприятностям с законам привела смерть бабушки. За время в тюрьме парень также потерял деда, который поддерживал его в заключении. «Если бы не мой отец, Люка уже не было бы в тюрьме — он был бы мертв», — сказала Саманта.

«Нет никакого света в конце тоннеля для него», — добавила женщина, подчеркнув, что уже не менее 90 осужденных совершили суицид, потеряв надежду на освобождение. «Я не знаю, что еще сделать, чтобы вытащить Люка», — призналась Саманта.

Британские власти намерены выпустить заключенных, отбывших 40% их сроков — ради освобождения переполненных тюрем. При этом о завершении сроков людей вроде Люка речи не идет.

«Им серьезно необходимо взглянуть на это. Они освободят некоторые из своих тюрем. Единственный страх заключается в том, смогут ли пробывшие в заключении так долго люди справиться с жизнью на воле», — подчеркнула Саманта.

Женщина отметила, что до тюрьмы ее сын был воспитанным и уверенным в себе молодым человеком с аутизмом. Теперь же Люк, по описанию матери, нервный мужчина, который с трудом может смотреть людям в глаза.

Саманта призналась, что ее младшая дочь потеряла 20 лет жизни с братом из‑за столь жестокого наказания Люка. «Моей маленькой девочке было семь месяцев, когда его отправили в тюрьму», — пояснила она.

«Это ужасающе — то, как они отнеслись ко всем этим людям. Я знаю, что это не только Люк. Наша семья неполная. Нам не хватает его каждое Рождество, каждый день рождения, каждую Пасху, каждый раз, когда мы собираемся вместе — его нет», — сказала Саманта.

Бессрочное тюремное заключение практиковали в прошлом не только в Великобритании, но и в других странах. В Австралии это наказание использовали для виновных в сексуализированном насилии и рецидивистов. Также к неопределенным срокам приговаривали преступников в Канаде, Новой Зеландии и США.

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