Гай Пирс и Кая Скоделарио снимутся в триллере «Женщина из каюты № 10» вместе с Кирой Найтли

Британо-австралийский актер Гай Пирс, известный по фильмам «Помни» и «Я соблазнила Энди Уорхола», присоединится к актерскому составу экранизации романа «Женщина из каюты № 10» Рут Уэйр. Об этом сообщил Deadline.
Помимо него, в картине снимется звезда «Молокососов» Кая Скоделарио, двукратная номинантка на премию «Оскар» Кира Найтли, певица и актриса Ханна Уоддингем («Тед Лассо»). Режиссером триллера выступит австралийский кинематографист Саймон Стоун, известный по лентам «Дочь» и «Раскопки».
Кинематографист снимет сериал по сценарию, который он же написал вместе с Джо Шрапнелем и Анной Уотерхаус (оба — «Ребекка», «Опасная роль Джин Сиберг»). Продюсерами станут Дебра Хэйворд, Илда Диффли и Ричард Хьюитт.
Они привлекут к съемкам таких артистов как Дэвид Аджала («Восхождение Юпитера»), Гилле Уитт («Театр трупов»), Арт Малик («Русалочка»), Дэниел Ингс («Джентльмены»), Дэвид Морриси («Благие знамения»), Кристофер Рай («Чудотворцы»), Пол Кэй («Игра престолов»), Лиза Ловен Конгсли («Чудо-женщина») и Гугу Эмбата-Ро («Локи»).
Проект расскажет о журналистке, которая становится свидетелем того, как пассажира роскошной яхты выбрасывают за борт посреди ночи. Женщине никто не верит, поскольку все пассажиры и члены команды ответственны за случившееся. Тем не менее, героиня продолжает искать ответы, ставя под угрозу собственную жизнь.
«Девушку из каюты № 10» выпустит стриминговый сервис Netflix. Когда состоится релиз триллера, пока неясно.