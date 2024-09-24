Гай Пирс и Кая Скоделарио снимутся в триллере «Женщина из каюты № 10» вместе с Кирой Найтли

Британо-австралийский актер Гай Пирс, известный по фильмам «Помни» и «Я соблазнила Энди Уорхола», присоединится к актерскому составу экранизации романа «Женщина из каюты № 10» Рут Уэйр. Об этом сообщил Deadline.

Помимо него, в картине снимется звезда «Молокососов» Кая Скоделарио, двукратная номинантка на премию «Оскар» Кира Найтли, певица и актриса Ханна Уоддингем («Тед Лассо»). Режиссером триллера выступит австралийский кинематографист Саймон Стоун, известный по лентам «Дочь» и «Раскопки».

Кинематографист снимет сериал по сценарию, который он же написал вместе с Джо Шрапнелем и Анной Уотерхаус (оба — «Ребекка», «Опасная роль Джин Сиберг»). Продюсерами станут Дебра Хэйворд, Илда Диффли и Ричард Хьюитт.