Футбольный клуб «Спортинг» помог 82-летней фанатке, потерявшей дом в пожаре

В Португалии 82-летняя Мария Эльвира потеряла дом в ходе лесных пожаров. Из огня она смогла вынести лишь немногие личные вещи, в том числе шарф с лого любимой спортивной команды — футбольного клуба «Спортинг». Его члены решили помочь женщине, рассказал Sic Notias.

Они позвали пожилую фанатку на игру против «АВС». Оказалось, что Мария Эльвира до этого ни разу не посещала матчи «Спортинга».

Пенсионерка встретилась с президентом клуба Фредерику Варандашем и тренером Рубеном Аморимом. Они поддержали женщину, как и тысячи болельщиков на трибунах. Мария Эльвира была растрогана и назвала руководство команды замечательными людьми.

«Хочу поблагодарить вас от всего сердца. Этот сюрприз, то, как они обходились со мной… Я этого не забуду», — сказала женщина.

Она также отметила, что команда в день ее визита на стадион «играла хорошо», хотя и пропустила ряд хороших моментов для голов. Особенно Марии Эльвире понравилось выступление на поле «красавчика» Виктора Дьекереша.