Disney+ назвал дату выхода спин-оффа «Гололомки» в первом видео

Disney+ опубликовал первый взгляд на грядущий спин-офф «Головоломки» и назвал дату релиза. Премьера мультсериала под названием «Студия сновидений» состоится 11 декабря.

Действие ленты разворачивается между двумя фильмами и сосредоточено на киностудии, где создаются сны Райли.

В ролике также показали кадры из первого оригинального сериала Pixar, который не является продолжением одного из полнометражных фильмов. Премьера проекта «Победить или проиграть» состоится 19 февраля 2025 года. Мультсериал покажет, каково это быть на месте неуверенных в себе детей.

«Эти два сериала демонстрируют креативность Pixar в самом лучшем виде. Мы рады, что поклонникам не придется долго ждать новых замечательных материалов из мира „Головоломки“. Dream Productions — это кладезь шуток и веселья, ведь в нем мы глубже погружаемся в одну из наших любимых частей первого фильма — создание снов Райли.