Шейлин Вудли призналась, что теряла слух во время съемок в «Дивергенте»

Американская актриса Шейлин Вудли, известная по сериалу «Большая маленькая ложь» и фильму «Потомки», рассказала в подкасте «She MD» о серьезных проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась во время съемок франшизы «Дивергент».

Артистка призналась, что теряла слух в возрасте 20 с небольшим лет. «Я не могла ходить дольше, чем пять минут за раз, без необходимости лечь и оставаться в таком положение в течение долгих часов», — поделилась Вудли.

Актриса добавила, что ее также беспокоил желудок. Все, что ела Шейлин, вызывало у нее боль в животе. При этом медики и целители, к которым обращалась девушка, не могли понять, что же с ней происходит.

«Это было переплетение проблем и диагнозов, и разные врачи говорили мне разные вещи. У меня весьма холистические корни, я изучала траволечение, так что я была увлечена и решила работать как с настоящими врачами, так и с независимыми целителями», — вспомнила Вудли.

Она рассказала, что проблемы с физическим здоровьем повлекли за собой ментальные проблемы. Актриса начала бояться есть любую еду, страдала от телесной дисморфии и столкнулась с проблемой самоидентификации.

К счастью, Вудли удалось выздороветь. По словам артистки, проблема «разрешилась сама по себе». «Я очень здорова. И так счастлива, что могу сказать это», — подчеркнула она.

Шейлин Вудли снималась в трех фильмах серии «Дивергент», она исполнила главную роль. Фильмы выходили в 2014, 2015 и 2016 годах.