В Боснии и Герцеговине баскетбольный клуб поселил игрока в тюрьму. Другое жилье было дорогим

В Боснии и Герцеговине баскетбольный клуб «Сутьеска» поселил своего игрока на территории тюрьмы, поскольку другое жилье было слишком дорогим. Об этом написал Klix.

Клуб поблагодарил администрацию исправительного учреждения за то, что она сдала помещения по минимальным ценам. Комната, где будет жить один из баскетболистов «Сутьеска», находится в мотеле под управлением тюрьмы. Какой именно игрок клуба поселится там, неизвестно.