В Боснии и Герцеговине баскетбольный клуб поселил игрока в тюрьму. Другое жилье было дорогим

В Боснии и Герцеговине баскетбольный клуб «Сутьеска» поселил своего игрока на территории тюрьмы, поскольку другое жилье было слишком дорогим. Об этом написал Klix.
Клуб поблагодарил администрацию исправительного учреждения за то, что она сдала помещения по минимальным ценам. Комната, где будет жить один из баскетболистов «Сутьеска», находится в мотеле под управлением тюрьмы. Какой именно игрок клуба поселится там, неизвестно.
«В период высокой арендной платы в нашем городе эта поддержка существенно облегчит работу клуба и будет способствовать нашему дальнейшему развитию», — прокомментировали представители команды.
Тюрьма, где предоставили жилье баскетболисту, находится в Фоче. Она имеет большое хозяйство: там заключенные могут заниматься производством мебели и металлических изделий, осваивать животноводство, пчеловодство и земледелие.