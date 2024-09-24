Британец пять дней жарил сосиски в поле, чтобы найти пропавшую собаку

В британском городе Стоктон-он-Тис пропавшую чихуахуа нашли после того, как ее хозяева разбили лагерь и пять дней готовили сосиски в поле, где она потерялась. Об этом рассказала Би-би-си.
Собака по имени Пенни убежала во время прогулки, когда ее напугал велосипедист. «Она сразу же бросилась за велосипедом, и не успели мы оглянуться, как она свернула за один поворот, свернула за другой и пропала», — поделился ее хозяин Лиам Эниш.
После этого он и его партнер провели пять ночей в палатке и готовили сосиски в поле на обочине оживленной дороги в Винярде. Они объяснили, что их обожаемая питомица «очень любит еду», поэтому они надеялись, что запах приведет ее домой.
Спустя 11 дней после пропажи, которые по совпадению пришлись на ее день рождения, собака наконец-то была найдена и воссоединилась со своей семьей. В честь ее приключений и возвращения Эниш сделал татуировку. На ней изображены Пенни, сосиски и НЛО, символизирующие дни, когда она пропала.