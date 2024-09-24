Британец пять дней жарил сосиски в поле, чтобы найти пропавшую собаку

В британском городе Стоктон-он-Тис пропавшую чихуахуа нашли после того, как ее хозяева разбили лагерь и пять дней готовили сосиски в поле, где она потерялась. Об этом рассказала Би-би-си.

Собака по имени Пенни убежала во время прогулки, когда ее напугал велосипедист. «Она сразу же бросилась за велосипедом, и не успели мы оглянуться, как она свернула за один поворот, свернула за другой и пропала», — поделился ее хозяин Лиам Эниш.

После этого он и его партнер провели пять ночей в палатке и готовили сосиски в поле на обочине оживленной дороги в Винярде. Они объяснили, что их обожаемая питомица «очень любит еду», поэтому они надеялись, что запах приведет ее домой.