Cиквел сериала «Холм одного дерева» будет снят с женской точки зрения

Американская актриса Хилари Бертон, звезда сериала «Холм одного дерева», рассказала о грядущем сиквеле знаменитого проекта. Она призналась People, что продолжение шоу будет отличаться от оригинала.

Оно будет снято с женской точки зрения. Этому, судя по словам артистки, способствует состоящая из женщин-кинематографистов команда ребута.

«Возможность работать с командой женщин и смотреть на истории персонажей через женскую призму — независимо от того, в ребуте я снимаюсь или в совершенно новом шоу или фильме, — это то, что на этом этапе моего пути для меня жизненно важно», — отметила Бертон.

По словам актрисы, «это основа успеха всего», что она делает. Над сиквелом «Холма одного дерева» она работает вместе с Софией Буш, еще одной звездой оригинального сериала.

Обе артистки снимались в «Холме одного дерева», когда им было чуть за 20 лет. Теперь же Буш и Бертон по 42 года, и это, как отметила последняя, влияет на выбор историй для продолжения шоу. «Это, безусловно, влияет на то, как вы рассказываете истории», — поделилась Бертон.

О перезапуске «Холма одного дерева» стало известно в августе 2024 года. Как подчеркнула Бертон, ее и Буш утечка информации о готовящемся проекте застала врасплох. Тем не менее актрис обрадовала реакция поклонников шоу.

«Самое приятное — видеть положительную реакцию фанатов на это, а также то, что все наши друзья из сериала комментируют посты и просто проявляют энтузиазм», — подчеркнула Бертон.

В данный момент продолжение «Холма одного дерева» находится на ранней стадии разработки. Известно, что Бертон и Буш вновь вернутся к своим культовым ролям. Они сыграют мам героинь, которые станут центральными в сиквеле.

Помимо Бертон и Буш, над новым сериалом будет работать в качестве исполнительного продюсера актриса Дэннил Эклс. Согласно сообщениям СМИ, шоу поставит студия Warner Bros. Television — она же снимала оригинальный проект. Создатели ребута рассчитывают выпустить его на Netflix.