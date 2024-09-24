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Леди Гага анонсировала альбом «Harlequin». Она записала его ко второму «Джокеру»

Сегодня в 19:38
Фото: Warner Bros.

Леди Гага анонсировала новый альбом, который станет дополнением к фильму Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих».

Пластинка под названием «Harlequin» выйдет 27 сентября. Певица опубликовала обложку, на которой она изображена с надувным красным воротничком под струей душа.

Леди Гага также представила трек-лист грядущего альбома: «Still Not October», «Moondust Gets Everywhere», «No Ducttape No Mission», «Don’t Tell Me What to Wear» и «I’m Ready for My Interview».

Премьера второго «Джокера» состоялась 4 сентября на Венецианском кинофестивале. Критики неоднозначно встретили сиквел, средняя оценка на Metacritic составила 52 балла из 100 (впрочем, у оригинала немногим больше — 59). Журналисты пожаловались на слабый сценарий, нераскрытые персонажи, но отметили, что фильм все же стоит посмотреть ради актеров и красочной картинки.

В грядущем фильме Артур Флек попадает в лечебницу Аркхем в ожидании суда за свои преступления. Борясь со своей двойной личностью, он не только встречает настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него, гласит синопсис. Зрительская премьера «Джокера» состоится 4 октября.

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