Звезда «Гамильтона» Давид Диггс снимется в пятом сезоне «Пацанов»

Давид Диггс, звезда «Гамильтона», «Слепых пятен» и сериала «Сквозь снег», а также фронтмен хип-хоп-группы Clipping, присоединился к актерскому составу пятого, финального сезона сериала «Пацаны», передает Variety.
Какого именно персонажа актер сыграет в супергеройском шоу Эрика Крипке, пока неизвестно, однако, как отмечает издание, Диггс появится в нескольких эпизодах сезона.
К своим ролям также вернутся звезды сериала — Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти. В мае 2024-го стало известно, что «Пацанов» продлили на пятый сезон, а в июне создатели анонсировали, что он станет последним.
Действие сериала, основанного на одноименном комиксе Гарта Энниса, происходит в мире, управляемом корпорацией Vought, и рассказывает о битве между супергероями и группировкой «Пацаны» — персонажами, чьи жизни были разрушены всеми обожаемыми сверхлюдьми.