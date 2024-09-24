«Оно должно быть спрессовано»: Мединский назвал 11 лет обучения в школе «непозволительной роскошью»

Бывший министр культуры Владимир Мединский назвал 11-летнее обучение в школе роскошью, которая скоро закончится. Его слова со встречи Российского военно-исторического общества, которое чиновник возглавляет, передает ТАСС.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно [обучение] должно быть спрессовано. <…> Все будет раньше и быстрее», — считает Мединский.

По его мнению, молодые люди должны раньше приступать к профессиональной подготовке, а «не начинать в 19 лет размышлять» о будущей профессии. Следом за 11-летним школьным образованием исчезнут пятилетняя и шестилетняя подготовка в вузах — это произойдет в ближайшие десятилетия, считает Мединский.

«Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен», — спрогнозировал Мединский.