Фильмы «Бруталист» и «Квир» выйдут в прокат в конце года

Студия A24 анонсировала даты премьер фильмов «Квир» Луки Гуаданьино и «Бруталист» Брейди Корбета. Первый выйдет в мировой прокат 27 ноября, а второй — 20 декабря. Об этом сообщает Deadline.
«Квир», снятый по одноименному роману Уильяма С.Берроуза, рассказывает об Уильяме Ли (Дэниел Крейг), 40-летнем американском экспате, который ведет уединенную жизнь в небольшом американском городке.
Появление молодого студента Юджина Аллертона впервые за долгое время побуждает Уильяма наконец-то установить с кем‑то связь. В ролях также снялись Дрю Старки, Лесли Мэнвилл, Джейсон Шварцман, Андра Урсуца, Майкл Борреманс и Дэвид Лоури.
«Бруталист» посвящен путешествию еврея-архитектора венгерского происхождения Ласло Тота (Эдриен Броди), который в 1947 году эмигрирует в США. Поначалу вынужденный трудиться в нищете, он вскоре выигрывает контракт, который меняет ход следующих тридцати лет его жизни.
В актерский состав ленты также вошли Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Раффи Кэссиди, Стейси Мартин, Эмма Лэрд, Исаак Де Банколе и Алессандро Нивола.