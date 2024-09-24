«Эй, это дом Руссо?»: вышел первый трейлер продолжения «Волшебников из Вэйверли-плейс»

В ролике Алекс Руссо приходит к своему брату Джастину с просьбой помочь обучить начинающую волшебницу-вундеркинда Билли. По словам Алекс, «судьба мира» находится в руках Билли, но прежде чем она сможет взяться за такое дело, ей нужен талантливый старший волшебник, который покажет ей, что к чему.