«Эй, это дом Руссо?»: вышел первый трейлер продолжения «Волшебников из Вэйверли-плейс»

Disney+ опубликовал первый трейлер сериала «Wizards Beyond Waverly Place» («Волшебники за пределами Вэйверли-плейс»). Его премьера состоится 29 октября.
В ролике Алекс Руссо приходит к своему брату Джастину с просьбой помочь обучить начинающую волшебницу-вундеркинда Билли. По словам Алекс, «судьба мира» находится в руках Билли, но прежде чем она сможет взяться за такое дело, ей нужен талантливый старший волшебник, который покажет ей, что к чему.
Продолжение популярного шоу расскажет о повзрослевшем Джастине Руссо, который решил вести обычную, смертную жизнь вместе со своей семьей — с женой Джадой и двумя сыновьями Романом и Майло.
Когда сестра Джастина Алекс приводит в его дом Билли в поисках помощи, Джастин понимает, что ему придется вспомнить о своих магических способностях, чтобы наставлять волшебника-стажера, одновременно выполняя свои повседневные обязанности и защищая будущее мира волшебников.
К роли Джастина вернулся Дэвид Генри, Билли сыграла Дженис ЛиЭнн Браун. Селена Гомес тоже снялась в сериале, но в гостевой роли для пилотной серии.