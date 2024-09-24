В немецком Регенсбурге прошел крупнейший в мире парад такс

В немецком городе Регенсбург прошел крупнейший в мире парад такс. В нем приняли участие 1173 собаки, сообщило издание Merkur.

Псы и их хозяева приехали в Регенсбург из разных стран мира. Среди участников парада были, к примеру, американцы и итальянцы. Организатором мероприятия выступил местный Музей таксы.

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Музей таксы появился в Баварии в 2018 году благодаря инициативе двух бывших флористов — Йозефа Кюбльбека и Оливера Шторца. Они в течение более 25 лет собирали коллекцию, в которую входят марки, рисунки и фото с таксами, статуэтки в форме этих собак и другие экспонаты.