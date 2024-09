Linkin Park выпустили новую песню «Heavy Is the Crown»

Riot Games представила новый клип Linkin Park. Песня получила название «Heavy Is the Crown», стала гимном чемпионата 2024 World Championship по игре League of Legends, а также вошла в саундтрек второго сезона мультсериала «Аркейн» и альбом «From Zero», релиз которого случится 15 ноября.