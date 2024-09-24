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Linkin Park выпустили новую песню «Heavy Is the Crown»

Сегодня в 18:20
Фото: James Minchin III/из соцсетей группы

Riot Games представила новый клип Linkin Park. Песня получила название «Heavy Is the Crown», стала гимном чемпионата 2024 World Championship по игре League of Legends, а также вошла в саундтрек второго сезона мультсериала «Аркейн» и альбом «From Zero», релиз которого случится 15 ноября.

По словам фронтмена группы Майка Шиноды, «Heavy Is the Crown» — это «настоящая вершина новой эры для нас, она использует наше фирменное звучание, но наполнена свежей энергией». Трек завершает впечатляющий скрим новой солистки Эмили Армстронг.

Клип выполнен в знакомом графическом стиле, а его героями кроме членов коллектива стали участники киберспортивных команд по LoL T1 и Bilibili Gaming.

Между тем не все довольны воссоединением группы и ее новой участницей. Фанаты Linkin Park заподозрили Армстронг в поддержке актера-насильника и участии в деятельности Церкви сайентологии. В ответ певица заявила, что зря приходила на слушания по делу старого друга и не поддерживает насилия над женщинами.

Сын Честера Беннингтона также раскритиковал выбор Майка Шиноды, а затем пожаловался на угрозы со стороны поклонников Linkin Park.

Мать Беннигтона также призналась, что чувствует себя преданной коллегами сына: «Они не дали мне знать, хотя, вероятно, догадывались, что я буду не очень счастлива. Я очень расстроена из‑за этого. Я чувствую, что они изо всех сил стараются стереть прошлое. Я не согласна с тем, чтобы кто‑то заменил его и пытался делать то, что делал он».

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