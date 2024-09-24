Linkin Park выпустили новую песню «Heavy Is the Crown»

Riot Games представила новый клип Linkin Park. Песня получила название «Heavy Is the Crown», стала гимном чемпионата 2024 World Championship по игре League of Legends, а также вошла в саундтрек второго сезона мультсериала «Аркейн» и альбом «From Zero», релиз которого случится 15 ноября.
По словам фронтмена группы Майка Шиноды, «Heavy Is the Crown» — это «настоящая вершина новой эры для нас, она использует наше фирменное звучание, но наполнена свежей энергией». Трек завершает впечатляющий скрим новой солистки Эмили Армстронг.
Клип выполнен в знакомом графическом стиле, а его героями кроме членов коллектива стали участники киберспортивных команд по LoL T1 и Bilibili Gaming.
Между тем не все довольны воссоединением группы и ее новой участницей. Фанаты Linkin Park заподозрили Армстронг в поддержке актера-насильника и участии в деятельности Церкви сайентологии. В ответ певица заявила, что зря приходила на слушания по делу старого друга и не поддерживает насилия над женщинами.
Сын Честера Беннингтона также раскритиковал выбор Майка Шиноды, а затем пожаловался на угрозы со стороны поклонников Linkin Park.
Мать Беннигтона также призналась, что чувствует себя преданной коллегами сына: «Они не дали мне знать, хотя, вероятно, догадывались, что я буду не очень счастлива. Я очень расстроена из‑за этого. Я чувствую, что они изо всех сил стараются стереть прошлое. Я не согласна с тем, чтобы кто‑то заменил его и пытался делать то, что делал он».