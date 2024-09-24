Экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву дали 9,5 года по делу о наркотиках

Бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева приговорили к 9,5 года лишения свободы за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, в октябре 2023 года Бугаев получил СМС с координатами «закладки», а затем забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Вскоре он был задержан полицией.

Как сообщили в прокуратуре, сначала спортсмен заявлял, что не планировал распространять наркотики, а «хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься».

«После того как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств», — говорится в сообщении.