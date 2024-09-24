Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за вождение в нетрезвом виде

Российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна, известного по сериалу «Чикатило» и комедии «Тот еще Карлосон!», лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщило агентство «Москва».

Кинематографисту запретили садиться за руль на полтора года. Его также оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 410 Мещанского района Москвы. Он признал Андреасяна виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.

Андреасян заявил, что не садился пьяным за руль. «Многим людям очень тяжело дается мой успех и поэтому у меня пытаются отобрать права, среди бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня», — написал режиссер.

Он отметил, что правоохранители действительно остановили в районе Цветного бульвара в мае. «Я честно признался, что за сутки до этого выпил бокал вина», — добавил Андреасян.