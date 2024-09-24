Мужчина, похищенный более 70 лет назад, воссоединился с семьей

Сегодня / 18:38
В немецком Регенсбурге прошел крупнейший в мире парад такс
Сегодня / 20:20
Британец пять дней жарил сосиски в поле, чтобы найти пропавшую собаку
Сегодня / 19:49
Cиквел сериала «Холм одного дерева» будет снят с женской точки зрения
Сегодня / 19:46
Звезда «Гамильтона» Давид Диггс снимется в пятом сезоне «Пацанов»
Сегодня / 19:38
Леди Гага анонсировала альбом «Harlequin». Она записала его ко второму «Джокеру»
Сегодня / 19:20
«Оно должно быть спрессовано»: Мединский назвал 11 лет обучения в школе «непозволительной роскошью»
Сегодня / 19:17
Фильмы «Бруталист» и «Квир» выйдут в прокат в конце года
Сегодня / 18:59
«Эй, это дом Руссо?»: вышел первый трейлер продолжения «Волшебников из Вэйверли-плейс»
Сегодня / 18:21
Экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву дали 9,5 года по делу о наркотиках
Сегодня / 18:20
Linkin Park выпустили новую песню «Heavy Is the Crown»
Сегодня / 18:16
Китаянка составила 58-страничную презентацию о 300 изменах своего парня, чтобы его уволили с работы
Сегодня / 17:53
Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за вождение в нетрезвом виде
Сегодня / 17:39
Вышел трейлер мини-сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны»
Сегодня / 16:59
Руководители Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Сегодня / 16:50
Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании по ИИ. Раньше он говорил об опасности технологии
Обновлено сегодня в 16:47
Володин: Госдума не планирует ужесточать наказание за оскорбление представителей власти
Сегодня / 16:40
Премьер-министр Польши призвал бороться с бобрами
Сегодня / 16:30
«Нет, спасибо»: Джаред Харрис заявил, что не хотел бы играть Дамблдора, как его отец
Сегодня / 16:30
Майкл Б.Джордан борется с дьяволом в трейлере «Sinners» Райана Куглера
Сегодня / 16:18
Человечество готовится преодолеть седьмую планетарную границу
Сегодня / 15:58
«Шервуд» Джеймса Грэма продлили на третий сезон
Сегодня / 15:56
Netflix представил трейлер «Красоты в черном» Тайлера Перри
Сегодня / 15:44
Жители Нижневартовска поставили на кучу песка табличку «Голливуд». Только после этого гору убрали
Сегодня / 15:13
В США медведь пробрался в столовую средней школы и распугал учеников
Сегодня / 15:11
В Крыму задержали женщину, которая 25 лет скрывалась после убийства внуков
Сегодня / 15:05
В Узбекистане задержали женщину, пытавшуюся продать свою дочь
Сегодня / 14:59
Талибы* запретили мужчинам смотреть на посторонних женщин и подражать другим культурам
Сегодня / 14:27
В Лондоне восстановили граффити Бэнкси со слонами
Сегодня / 14:05
Кайл Чандлер может сыграть одну из главных ролей в сериале «Фонари»
Сегодня / 13:56
Житель Турции рассказал, что беспроводные наушники от Samsung взорвались в ухе его подруги
Сегодня / 13:46
В список патриотических фильмов для школьников из почти 200 картин вошли только 10 снятых в России
Сегодня / 12:48
Shaman вернул Ставропольскому краю 15 млн рублей за отмененный концерт
Сегодня / 12:15
В России появится православный мессенджер
Сегодня / 11:56
Госдума предложила штрафы за пропаганду чайлдфри до 5 млн рублей
Сегодня / 11:45
Семья в Красноярском крае могла отравиться препаратом от насекомых

Мужчина, похищенный более 70 лет назад, воссоединился с семьей

Сегодня в 18:33
Похищенный Луис Армандо Альбино (справа)

Луис Армандо Альбино, похищенный в шестилетнем возрасте, был найден спустя более 70 лет благодаря ДНК-тесту, который «ради забавы» сдала его племянница Алида Алекин. Об этом сообщает The Guardian.

Первое предположение, что Луис Альбино может быть жив, появилось в 2020 году, когда, по словам Алекин, ее тест показал 22%-ное совпадение с человеком, который в итоге оказался ее дядей. Тогда поиски не дали никаких результатов, и они были прекращены.

В начале этого года дочери Алекин снова начали искать Альбино. Полицейские вновь открыли дело о его пропаже и смогли найти его благодаря ДНК.

21 февраля 1951 года женщина выманила шестилетнего Альбино из парка в Западном Окленде, где он играл со своим старшим братом Роджером, и пообещала ему, что купит конфеты.

Однако вместо этого женщина похитила мальчика, родившегося в Пуэрто-Рико, и перевезла его на Восточное побережье, где он оказался у пары, которая воспитывала его как собственного сына. Впоследствии мужчина отправился в армию, воевал во Вьетнаме, а затем стал пожарным. Более 70 лет Альбино считался пропавшим без вести, но семья не прекращала его искать.

24 июня при содействии ФБР Луис Альбино приехал в Окленд вместе с членами своей семьи и встретился с Алекин, ее мамой и другими родственниками. На следующий день Алекин отвезла свою мать и новообретенного дядю в дом Роджера в Калифорнии.

«Они схватили друг друга и очень крепко, долго обнимались. Они сели и просто разговаривали», — рассказала Алекин. После этого Луис Альбино вернулся к себе домой, но затем в июле вновь приехал к своему брату на три недели. Это был последний раз, когда он видел Роджера, который умер в августе.

Расскажите друзьям
Теги:
ФБР
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами