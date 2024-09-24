Мужчина, похищенный более 70 лет назад, воссоединился с семьей

Луис Армандо Альбино, похищенный в шестилетнем возрасте, был найден спустя более 70 лет благодаря ДНК-тесту, который «ради забавы» сдала его племянница Алида Алекин. Об этом сообщает The Guardian.

Первое предположение, что Луис Альбино может быть жив, появилось в 2020 году, когда, по словам Алекин, ее тест показал 22%-ное совпадение с человеком, который в итоге оказался ее дядей. Тогда поиски не дали никаких результатов, и они были прекращены.

В начале этого года дочери Алекин снова начали искать Альбино. Полицейские вновь открыли дело о его пропаже и смогли найти его благодаря ДНК.

21 февраля 1951 года женщина выманила шестилетнего Альбино из парка в Западном Окленде, где он играл со своим старшим братом Роджером, и пообещала ему, что купит конфеты.

Однако вместо этого женщина похитила мальчика, родившегося в Пуэрто-Рико, и перевезла его на Восточное побережье, где он оказался у пары, которая воспитывала его как собственного сына. Впоследствии мужчина отправился в армию, воевал во Вьетнаме, а затем стал пожарным. Более 70 лет Альбино считался пропавшим без вести, но семья не прекращала его искать.

24 июня при содействии ФБР Луис Альбино приехал в Окленд вместе с членами своей семьи и встретился с Алекин, ее мамой и другими родственниками. На следующий день Алекин отвезла свою мать и новообретенного дядю в дом Роджера в Калифорнии.