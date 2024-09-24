Китаянка составила 58-страничную презентацию о 300 изменах своего парня, чтобы его уволили с работы

Сегодня / 18:38
В немецком Регенсбурге прошел крупнейший в мире парад такс
Сегодня / 20:20
Британец пять дней жарил сосиски в поле, чтобы найти пропавшую собаку
Сегодня / 19:49
Cиквел сериала «Холм одного дерева» будет снят с женской точки зрения
Сегодня / 19:46
Звезда «Гамильтона» Давид Диггс снимется в пятом сезоне «Пацанов»
Сегодня / 19:38
Леди Гага анонсировала альбом «Harlequin». Она записала его ко второму «Джокеру»
Сегодня / 19:20
«Оно должно быть спрессовано»: Мединский назвал 11 лет обучения в школе «непозволительной роскошью»
Сегодня / 19:17
Фильмы «Бруталист» и «Квир» выйдут в прокат в конце года
Сегодня / 18:59
«Эй, это дом Руссо?»: вышел первый трейлер продолжения «Волшебников из Вэйверли-плейс»
Сегодня / 18:33
Мужчина, похищенный более 70 лет назад, воссоединился с семьей
Сегодня / 18:21
Экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву дали 9,5 года по делу о наркотиках
Сегодня / 18:20
Linkin Park выпустили новую песню «Heavy Is the Crown»
Сегодня / 17:53
Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за вождение в нетрезвом виде
Сегодня / 17:39
Вышел трейлер мини-сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны»
Сегодня / 16:59
Руководители Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Сегодня / 16:50
Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании по ИИ. Раньше он говорил об опасности технологии
Обновлено сегодня в 16:47
Володин: Госдума не планирует ужесточать наказание за оскорбление представителей власти
Сегодня / 16:40
Премьер-министр Польши призвал бороться с бобрами
Сегодня / 16:30
«Нет, спасибо»: Джаред Харрис заявил, что не хотел бы играть Дамблдора, как его отец
Сегодня / 16:30
Майкл Б.Джордан борется с дьяволом в трейлере «Sinners» Райана Куглера
Сегодня / 16:18
Человечество готовится преодолеть седьмую планетарную границу
Сегодня / 15:58
«Шервуд» Джеймса Грэма продлили на третий сезон
Сегодня / 15:56
Netflix представил трейлер «Красоты в черном» Тайлера Перри
Сегодня / 15:44
Жители Нижневартовска поставили на кучу песка табличку «Голливуд». Только после этого гору убрали
Сегодня / 15:13
В США медведь пробрался в столовую средней школы и распугал учеников
Сегодня / 15:11
В Крыму задержали женщину, которая 25 лет скрывалась после убийства внуков
Сегодня / 15:05
В Узбекистане задержали женщину, пытавшуюся продать свою дочь
Сегодня / 14:59
Талибы* запретили мужчинам смотреть на посторонних женщин и подражать другим культурам
Сегодня / 14:27
В Лондоне восстановили граффити Бэнкси со слонами
Сегодня / 14:05
Кайл Чандлер может сыграть одну из главных ролей в сериале «Фонари»
Сегодня / 13:56
Житель Турции рассказал, что беспроводные наушники от Samsung взорвались в ухе его подруги
Сегодня / 13:46
В список патриотических фильмов для школьников из почти 200 картин вошли только 10 снятых в России
Сегодня / 12:48
Shaman вернул Ставропольскому краю 15 млн рублей за отмененный концерт
Сегодня / 12:15
В России появится православный мессенджер
Сегодня / 11:56
Госдума предложила штрафы за пропаганду чайлдфри до 5 млн рублей
Сегодня / 11:45
Семья в Красноярском крае могла отравиться препаратом от насекомых

Китаянка составила 58-страничную презентацию о 300 изменах своего парня, чтобы его уволили с работы

Сегодня в 18:16
Кадр: South China Morning Post

Жительница Китая опубликовала 58-страничную презентацию о 300 случаях измены со стороны бывшего парня. Когда файл стал виральным, его уволили с работы и исключили из Коммунистической партии. Об этом пишет South China Morining Post.

Пост с файлом появился в соцсети Weibo 19 сентября. Всего за несколько дней он собрал более 300 млн просмотров.

1/4
2/4
3/4
4/4

В презентации девушка обвинила бойфренда по фамилии Ши, сотрудника влиятельного China Merchants Bank, в неверности и сексуальных отношениях с сотнями женщин, в том числе секс-работницами.

По словам авторки, она и Ши начали встречаться в октябре прошлого года, и тогда он показался ей джентльменом. Однако в июне заявительница обнаружила в его телефоне множество чатов с интимными переписками.

После скандала парень на коленях и в слезах умолял никому не рассказывать и обещал, что это никогда не повторится. Девушка согласилась, чтобы не разочаровывать родителей. Однако позже она узнала о новых изменах и решила больше не терпеть.

Из презентации следует, что с марта по август Ши встречался как минимум с девятью секс-работницами и заплатил им от 2500 до 5000 юаней (от 26 до 52 тыс. рублей).

Кроме того, в файле есть и скриншоты переписок. Девушка утверждает, что неверный партнер обменивался романтическими сообщениями примерно с 300 женщинами, с которыми познакомился в приложениях для знакомств. Их имена были спрятанными под обозначениями вроде Т0 или Т1 — такие используют в банковском деле.

Также в документ попали и фотографии, на которых запечатлены его сексуальные связи с разными женщинами.

О Ши известно, что он недавно окончил экономический факультет в Сямэньском университете, а также проходил специальную программу подготовки в банке. Когда презентация завирусилась в сети, мужчину уволили с работы и исключили из партии.

Обвинения девушки и ее труд вызвали широкую дискуссию в сети. Многие пользователи похвалили ее упорство и дотошность, а юристы нашли повод для обвинений в публикации непроверенной информации и вмешательстве в частную жизнь.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами