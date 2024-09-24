Китаянка составила 58-страничную презентацию о 300 изменах своего парня, чтобы его уволили с работы

Жительница Китая опубликовала 58-страничную презентацию о 300 случаях измены со стороны бывшего парня. Когда файл стал виральным, его уволили с работы и исключили из Коммунистической партии. Об этом пишет South China Morining Post.

Пост с файлом появился в соцсети Weibo 19 сентября. Всего за несколько дней он собрал более 300 млн просмотров.

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В презентации девушка обвинила бойфренда по фамилии Ши, сотрудника влиятельного China Merchants Bank, в неверности и сексуальных отношениях с сотнями женщин, в том числе секс-работницами.

По словам авторки, она и Ши начали встречаться в октябре прошлого года, и тогда он показался ей джентльменом. Однако в июне заявительница обнаружила в его телефоне множество чатов с интимными переписками.

После скандала парень на коленях и в слезах умолял никому не рассказывать и обещал, что это никогда не повторится. Девушка согласилась, чтобы не разочаровывать родителей. Однако позже она узнала о новых изменах и решила больше не терпеть.

Из презентации следует, что с марта по август Ши встречался как минимум с девятью секс-работницами и заплатил им от 2500 до 5000 юаней (от 26 до 52 тыс. рублей).

Кроме того, в файле есть и скриншоты переписок. Девушка утверждает, что неверный партнер обменивался романтическими сообщениями примерно с 300 женщинами, с которыми познакомился в приложениях для знакомств. Их имена были спрятанными под обозначениями вроде Т0 или Т1 — такие используют в банковском деле.

Также в документ попали и фотографии, на которых запечатлены его сексуальные связи с разными женщинами.

О Ши известно, что он недавно окончил экономический факультет в Сямэньском университете, а также проходил специальную программу подготовки в банке. Когда презентация завирусилась в сети, мужчину уволили с работы и исключили из партии.