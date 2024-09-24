Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании по ИИ. Раньше он говорил об опасности технологии

Режиссер Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании по разработке искусственного интеллекта Stability AI. Возможно, лауреат «Оскара» использует технологию в своих будущих фильмах, передает Deadline.
Постановщик «Аватара» займется в компании визуальными медиа. Stability AI намерена создать визуальный «конвейер для воплощения идей в жизнь».
«Джеймс Кэмерон живет в будущем и ждет, пока остальные из нас его догонят», — сказал генеральный директор Stability AI Прем Аккараджу. Оценочная стоимость его компании приближается к 1 млрд долларов.
В 2023 году, во время забастовок в Голливуде, работники индустрии выступали против масштабного использования ИИ в кино. Тогда Кэмерон назвал свой фильм «Терминатор» поучительной историей, в которой ИИ становится разумным и сеет хаос. «Я предупреждал вас в 1984 году, но вы не слушали», — заявил он.