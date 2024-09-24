Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании по ИИ. Раньше он говорил об опасности технологии

Режиссер Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании по разработке искусственного интеллекта Stability AI. Возможно, лауреат «Оскара» использует технологию в своих будущих фильмах, передает Deadline.

Постановщик «Аватара» займется в компании визуальными медиа. Stability AI намерена создать визуальный «конвейер для воплощения идей в жизнь».

«Джеймс Кэмерон живет в будущем и ждет, пока остальные из нас его догонят», — сказал генеральный директор Stability AI Прем Аккараджу. Оценочная стоимость его компании приближается к 1 млрд долларов.