Вышел трейлер мини-сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны»

Apple TV+ опубликовал трейлер мини-сериала «Все совпадения неслучайны». Его премьера состоится 11 октября.

В основу шоу легла одноименная книга Рени Найт. Сюжет рассказывает о тележурналистке Кэтрин Равенскрофт, которая построила свою репутацию на разоблачении проступков и правонарушений других людей.

Ее жизнь превращается в хаос, когда она получает роман от неизвестного автора. Во время чтения она понимает, что в книге описана ее жизнь и раскрываются ее самые темные секреты.

«Говорят, что судьба стучится в дверь. Это неправда. Судьба не стучится ни в какие двери. Она врывается без разрешения и безжалостно хватает тебя за душу. Ей нужно было почувствовать это. Она должна была страдать, как страдал я», — говорит в ролике неизвестный мужчина.

Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Клайн и Саша Барон Коэн. Кресло режиссера занял Альфонсо Куарон («Гравитация» и «Дитя человеческое»).