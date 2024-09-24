Премьер-министр Польши призвал бороться с бобрами

Премьер-министр Польши Дональд Францишек Туск призвал бороться с бобрами после крупного наводнения в стране. Его слова с заседания кризисного штаба передают Wiadomości.

Власти страны считают активность животных на насыпях, сдерживающих воду, одной из угроз безопасности жителям страны.

«Мы уже не впервые говорим о необходимости решения проблемы бобров у берегов рек. Мы принимали решения в 2010 году, экологи были раздражены, но есть приоритеты. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью набережных», — заявил Туск и пообещал разрешить любые действия в рамках закона.

«Делайте все в рамках этих правил, я поддержу вас. Набережные — это абсолютный приоритет на сегодняшний день», — подчеркнул он, обратившись к присутствующим.

В то же время издание приводит мнение экологов, и они не видят в бобрах важной проблемы. Например, лесничий Анджей Чех указал на то, что бобры восстанавливают связи между водоемами и их естественными поймами, создают небольшие участки водно-болотных угодий, где вода течет медленнее, чем в реках, и имеет возможность впитываться в землю, повышая уровень грунтовых вод и предотвращая засуху. К тому же их содержание бесплатно и повышает биоразнообразие.