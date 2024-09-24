Руководители Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Руководители медиахолдинга Rambler & Co и «Компании Афиша» попали в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 2024 году от Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсант».

В топ-10 рейтинга «Высшие руководители» категории «Медиабизнес» попал исполнительный директор по медиа Rambler & Co Андрей Цыпер. В его зону ответственности входят федеральные «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат» и тематические СМИ «Секрет фирмы», «Мослента», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru, «Страсти», блог-платформа LiveJournal.

Второе место в номинации «Директора по развитию» занял директор по развитию медиа Rambler & Co и главред «Ленты.ру» Владимир Тодоров. Он отвечает за стратегическое развитие таких СМИ, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Секрет фирмы» и другие.

В топ-5 рейтинга «Директора по общественным и корпоративным связям» вошла директор по внешним коммуникациям Rambler & Co Виктория Джигкаева. В ее зону ответственности входит укрепление репутации холдинга и его активов. Так, за 2023 год удалось существенно снизить негатив и повысить охват в СМИ до 226,7 млн.

Лидером номинации «Директора по кибербезопасности» стал директор по кибербезопасности Rambler & Co Евгений Руденко. Под его руководством удалось запустить проекты по обеспечению защищенности всех ресурсов Rambler & Co и создать собственный центр по предотвращению киберинцидентов.

В рейтинг «Высшие руководители» попал гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер. Под его руководством команда перезапустила бренд «Афиша» и проект «Афиша Рестораны». Компания также вошла в топ-5 ведущих билетных операторов страны.