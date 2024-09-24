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«Нет, спасибо»: Джаред Харрис заявил, что не хотел бы играть Дамблдора, как его отец

Сегодня в 16:30
Фото: Apple

Джаред Харрис заявил, что не станет повторять путь отца Ричарда и не будет играть Дамблдора в предстоящем телесериале о Гарри Поттере.

Ричард сыграл этого персонажа в первых двух фильмах о мальчике, который выжил. Когда он умер в октябре 2002 года, роль Дамблдора на себя взял Майкл Гэмбон.

Когда Джареда спросили о роли Дамблдора в грядущем сериале, он сказал: «Нет, спасибо. Да и вообще, зачем это делать? Я не понимаю. Фильмы были фантастическими — оставьте их в покое».

При этом Харрис подчеркнул, что в оригинальных лентах было упущено много сюжетных моментов, которые теперь могут появиться в сериале HBO. Между тем, Гэри Олдман, сыгравший Сириуса Блэка в кинофраншизе, недавно сказал, что не прочь сыграть Дамблдора.

В начале сентября HBO объявил кастинг на роли главных звезд. «Мы стремимся к инклюзивному и разнообразному кастингу. Для каждой роли, пожалуйста, представляйте квалифицированных исполнителей, независимо от этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — говорится в объявлении.

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