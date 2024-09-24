Майкл Б.Джордан борется с дьяволом в трейлере «Sinners» Райана Куглера

Студия Warner Bros. представила дебютный трейлер хоррора «Sinners» от Райана Куглера — создателя картин «Черная Пантера» и «Крид: Наследие Рокки». Премьера ленты состоится 7 марта 2025 года.
«Если ты продолжаешь танцевать с дьяволом, однажды он придет к тебе домой», — гласит официальный слоган фильма. Сразу две роли в нем исполнил Майкл Б.Джордан, известный по предыдущим работам Куглера.
Актер сыграл братьев-близнецов, которые в 30-е годы возвращаются в родной город на юге США, желая оставить позади беспокойную жизнь и начать с чистого листа. Постепенно герои понимают, что дома их ждет еще большее зло, чем то, от которого они сбежали.
Вместе с Джорданом в фильме снялись Делрой Линдо («Угнать за 60 секунд», «Достать коротышку»), Джек О’Коннелл («Несломленный», «От звонка до звонка») и Хейли Стайнфелд («Соколиный Глаз», «Железная хватка»).
Также в актерском составе — Омар Бенсон Миллер («Футболисты»», «Восьмая миля»), Вунми Мосаку («Локи», «Дэдпул-3»), Джейми Лосон («Бэтмен»), Ли Цзюньли («Вавилон») и Лола Кирк («Госпожа Америка»).