Майкл Б.Джордан борется с дьяволом в трейлере «Sinners» Райана Куглера

«Если ты продолжаешь танцевать с дьяволом, однажды он придет к тебе домой», — гласит официальный слоган фильма. Сразу две роли в нем исполнил Майкл Б.Джордан, известный по предыдущим работам Куглера.

Актер сыграл братьев-близнецов, которые в 30-е годы возвращаются в родной город на юге США, желая оставить позади беспокойную жизнь и начать с чистого листа. Постепенно герои понимают, что дома их ждет еще большее зло, чем то, от которого они сбежали.