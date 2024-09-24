Человечество готовится преодолеть седьмую планетарную границу

Человечество близко к преодолению седьмого планетарного рубежа, а возможно, уже переступило его. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет ученых из Потсдамского института исследований воздействия климата (PIK).
Доклад Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) основан на результатах многолетних исследований, показавших, что существует девять планетарных границ, которые обозначают, насколько Земля в состоянии переносить человеческую деятельность.
По словам ученых, границы первых шести из них — изменения климата, изменения биогеохимии, уменьшения биоразнообразия, запасов пресной воды, наличия инвазивных элементов и землепользования — уже были нарушены ранее.
Седьмым планетарным рубежом ученые называют закисление океана, которое приближается к критическому порогу, особенно в регионах высоких широт. «Растущее подкисление представляет все большую угрозу для морских экосистем», — говорится в докладе.
По словам одного из авторов отчета Левке Цезаря, подкисление океана может привести к разрушению сложившихся пищевых цепей. Оно также снизит способность океана поглощать углерод, что важно для регуляции климата планеты.