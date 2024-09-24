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Жители Нижневартовска поставили на кучу песка табличку «Голливуд». Только после этого гору убрали

Сегодня в 15:44
Фото: газета «Варта»

Жители Нижневартовска поставили табличку Hoollywood на кучу песка. Уже через день гору убрали коммунальщики. На историю обратило внимание местное издание «Варта».

Арт-объект должен был обратить внимание на необустроенное пространство и инициативные проекты, которые хотели реализовать активисты на улице Интернациональной, — детскую площадку и обустройство улицы.

Все это время на пустыре лежала брошенная куча грунта. Инициативная группа установила на нее буквы и превратила в фотозону. Гора привлекла соседей, рядом с ней начали делать снимки на память.

«Управление теплоснабжения проводило то ли работы по замене труб, то ли какие‑то другие земляные работы на улице Интернациональная. И, кода они эти земляные работы делали, они складировали грунт рядом с домом. Потому что там проезжая часть, и они выбрали это место», — объяснил местный житель в беседе с «Подъемом».

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По словам представительницы инициативной группы Марии Татарушкиной в беседе с «Местным временем», ей и соседям хочется просто жить в обустроенном районе.

«У нас здесь всегда темно, ни тротуаров, ни фонарей. Поэтому мы просто мечтаем о благоустройстве. Хотим классические фонари, как на Сквере Победы в Тюмени. Для пешеходной зоны на тротуаре также вдохновились пешеходной зоной в Тюмени на улице Дзержинского. Там фонари, между ними гирлянды. Мы хотим также гирлянды и лавочки. И как яркая точка у нас будет небольшой парк — зона вдохновения и притяжения нашего инициативного проекта», — отметила она.

Первый шаг к этой мечте уже сделан: спустя день после появления таблички на место приехали коммунальщики и увезли песок.

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