«Шервуд» Джеймса Грэма продлили на третий сезон

Триллер «Шервуд» продлили на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.
Сериал Джеймса Грэма стал одной из самых успешных драм на Би-би-си за последние годы. Первую серию второго сезона посмотрели более 6,5 млн зрителей.
«Шервуд» вдохновлен забастовками шахтеров и последующими убийствами в городке Ист-Мидлендс, недалеко от которого Грэм вырос.
Режиссерами сериала выступили Клио Барнард и Том Джордж, а в актерский состав вошли Дэвид Моррисси, Моника Долан, Дэвид Харвуд, Лоррейн Эшборн, Роберт Линдсей, Перри Фицпатрик, Кристина Боттомли, Майкл Балогун, Оливер Хантингдон, Бетани Ашер и Лесли Мэнвилл.