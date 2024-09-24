Netflix представил трейлер «Красоты в черном» Тайлера Перри

Проект рассказывает о двух женщинах, живущих совершенно разными жизнями. Кимми (Тейлор Полидор Уильямс) пытается заработать на жизнь после того, как мать выгнала ее из дома, а Мэллори (Крайстл Стюарт) ведет успешный бизнес, но они оказываются втянутыми в жизнь друг друга.