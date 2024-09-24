Netflix представил трейлер «Красоты в черном» Тайлера Перри

Netflix выпустил официальный трейлер к первой части сериала Тайлера Перри «Красота в черном». Первые восемь эпизодов шоу выйдут 24 октября.
Проект рассказывает о двух женщинах, живущих совершенно разными жизнями. Кимми (Тейлор Полидор Уильямс) пытается заработать на жизнь после того, как мать выгнала ее из дома, а Мэллори (Крайстл Стюарт) ведет успешный бизнес, но они оказываются втянутыми в жизнь друг друга.
Помимо Уильямс и Стюарт, в актерский состав вошли Эмбер Рейн Смит, Рикко Росс, Дебби Морган, Ричард Лосон, Стивен Г.Норфлит, Джулиан Хортон, Террелл Картер, Шеннон Уоллес, Брайан Танака и другие.
Перри известен в качестве режиссера, актера и продюсера. Он сыграл в фильмах «Исчезнувшая», «Звездный путь», «Власть» и «Я, Алекс Кросс», а также выступил постановщиком картин «Воссоединение семьи Медеи», «Семья охотников», «Хорошие поступки» и «Дневник безумной черной женщины».