В Крыму задержали женщину, которая 25 лет скрывалась после убийства внуков

В Симферополе полицейские задержали 77-летнюю женщину из Иркутска, которую уже 25 лет разыскивают за убийство внуков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Пенсионерка обратилась в полицию в августе 2024 года: она хотела восстановить потерянный паспорт и пришла в отдел по вопросам миграции УВД по Симферополю.
В ходе проверки выяснилось, что подозреваемая с такими же анкетными данными находится в розыске с 1999 года по делу об убийстве мальчика и девочки. Дело было закрыто в 2001 году, когда в Иркутске было обнаружено тело женщины, внешне похожей на фигурантку. Сейчас пенсионерку доставили в Иркутск. Дело будет открыто вновь.
«В связи с новыми обстоятельствами назначена и проведена генетическая экспертиза. Ее результат подтвердил, что заявительница и разыскиваемая женщина — это одно лицо», — отметила представительница МВД Ирина Волк. Хотя ведомство не привело данных задержанной, в видео Волк показала старую газетную статью.
Согласно материалу сентября 1999 года, тогда 53-летняя бывшая сотрудница туберкулезного диспансера Наталья Муравьева надела двухлетнему мальчику и четырехмесячной девочке на голову целлофановые пакеты, а затем скрылась. Мальчика нашли в квартире сразу, а девочку обнаружили «в груде сваленного белья и бытового мусора».