В Крыму задержали женщину, которая 25 лет скрывалась после убийства внуков

В Симферополе полицейские задержали 77-летнюю женщину из Иркутска, которую уже 25 лет разыскивают за убийство внуков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Пенсионерка обратилась в полицию в августе 2024 года: она хотела восстановить потерянный паспорт и пришла в отдел по вопросам миграции УВД по Симферополю.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемая с такими же анкетными данными находится в розыске с 1999 года по делу об убийстве мальчика и девочки. Дело было закрыто в 2001 году, когда в Иркутске было обнаружено тело женщины, внешне похожей на фигурантку. Сейчас пенсионерку доставили в Иркутск. Дело будет открыто вновь.

«В связи с новыми обстоятельствами назначена и проведена генетическая экспертиза. Ее результат подтвердил, что заявительница и разыскиваемая женщина — это одно лицо», — отметила представительница МВД Ирина Волк. Хотя ведомство не привело данных задержанной, в видео Волк показала старую газетную статью.