В конце августа «Талибан»* принял законы, ограничивающие внешний вид и поведение мужчин. Это первые серьезные ограничения, которые талибы ввели против афганцев, отмечает The Washington Post.

Мужчинам запретили стричь бороду короче своего кулака, смотреть на посторонних женщин и подражать внешне и своим поведением представителям других религий. Последнее ограничение предполагает, что афганцам не позволено носить джинсы и делать стрижки, противоречащие исламу и распространенные в западных странах.

Госслужащим, носившим короткие бороды, стали запрещать приходить на работу, а парикмахеры отказываются делать стрижки. К мужчинам, которые давно не посещали мечеть, стали наведываться местные стражи порядка. Полиция задерживает нарушителей на три дня, но при систематических нарушениях человеку грозит более суровое наказание вплоть до забивания камнями.

С момента прихода «Талибана» к власти афганцы, живущие преимущественно в городах, почти не сталкивались с ограничениями, пишет WP. Новые законы стали неожиданностью как для противников талибов, так и для самих талибов. Афганец Амир сказал, что поддерживал «Талибан» до появления новых законов, но теперь даже сторонники организации пытаются выехать за рубеж. Наибольшее количество изменений заметили жители городов, в то время как в сельской местности ничего не изменилось — некоторые из нововведений давно стали там обыденностью, а полиция нравов сосредоточена в крупных поселениях.

«Если бы мужчины подняли голос, мы могли бы оказаться сейчас в другой ситуации. Теперь все отращивают бороды, потому что мы не хотим, чтобы нас допрашивали, унижали», — сказал один из жителей Кабула в разговоре с WP.

Тем временем афганкам талибы запретили посещать школу после шестого класса, поступать в университеты и повышать голос на публике, а за супружескую измену женщинам грозит смертная казнь. В июне талибы потребовали отстранить афганских женщин от встречи с ООН и исключить из повестки встречи их права.

В мае МИД и Минюст РФ предложили Владимиру Путину исключить «Талибан» из списка террористов. В начале июня это сделали власти Казахстана ради развития экономического сотрудничества с Афганистаном.