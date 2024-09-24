В Узбекистане задержали женщину, пытавшуюся продать свою дочь

В Самарканде задержали 41-летнюю женщину, которая приехала из Кашкадарьи, чтобы продать свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщило издание Uznews со ссылкой на телеканал Zamon.

Жительницу Узбекистана задержали в ресторане, после того как она получила 25 тыс. долларов за 13-летнюю дочь. Женщина рассказала, что у нее нет дома и ей предложили его в обмен на ребенка. Она заявила, что жалеет о содеянном.