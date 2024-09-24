В США медведь пробрался в столовую средней школы и распугал учеников

В США в штате Колорадо медведь забрался в столовую средней школы. Об этом сообщает UPI.

Медведь залез в здание и начал поедать оставленные на столах продукты, распугав школьников. Прибывшие на вызов полицейские эвакуировали людей в другие здания кампуса, пока спасатели пытались вывести медвежонка.

Сотрудники службы спасения усыпили медвежонка, который сидел на подоконнике. Затем они вывезли его в достаточно отдаленное от людей место с «хорошим естественным источником пищи».

Предполагается, что детеныш попал в школу в выходные через открытую дверь вместе с матерью и другим медвежонком, которые к моменту прихода учеников в школу покинули здание.

«Некоторых детей трудно заставить встать с постели и отправиться в путь по утрам в понедельник, но с этим медвежонком дело обстояло иначе», — написал в своих соцсетях шериф округа Питкин.