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Житель Турции рассказал, что беспроводные наушники от Samsung взорвались в ухе его подруги

Сегодня в 13:56
Фото: Bayazıt/R2.community.samsung.com

На официальном форуме Samsung пользователь из Турции рассказал, что беспроводные наушники якобы взорвались в ухе его возлюбленной и оставили ее без слуха, и попросил о помощи. В сервисе перед ними только извинились.

24-летний студент по имени Баязит из города Аданы пользуется смартфоном Samsung S24 Ultra, поэтому решил купить беспроводные наушники от Samsung. Сразу после покупки протестировать устройство вызвалась его девушка, после чего оно якобы взорвалось в правом ухе и навсегда оставило ее без слуха.

В турецком представительстве Samsung оператор Ибрагим Бей рекомендовал пострадавшим обратиться в сервис, рассказал Баязит. Он пришел туда с заключением врача и сгоревшими наушниками, но консультанты, шокированные ситуацией, лишь принесли извинения. По его словам, разбирательства идут уже несколько месяцев.

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© Bayazıt/R2.community.samsung.com
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© Bayazıt/R2.community.samsung.com
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© Bayazıt/R2.community.samsung.com

В комментариях Баязиту рекомендовали идти со всеми документами в суд и требовать компенсации. При этом автор поста отметил, что наушники не попадали под влагу или высокие температуры, — это якобы подтвердили и в сервисном центре.

Один из комментаторов написал, что на фотографиях молодой человек показал сгоревшим левый наушник, хотя взрыв произошел в правом ухе. На одном из снимков наушники лежат в кейсе перевернутыми — и сгоревший левый наушник лежит в отверстии для правого.

«Очень сложно не почувствовать, что наушники Samsung вставлены в уши неправильно: ощущается дискомфорт и сразу понимаешь, что носишь их не так. Разве в этом случае у вашей девушки не должно было повредиться левое ухо? Более того, если аккумулятор взорвался, то почему у наушника сгорел кончик, а не задняя часть? Гарнитура выглядит так, будто она упала на горячую поверхность, а не взорвалась. Я не утверждаю, что вы лжете, я просто немного запутался», — сказал комментатор.

В ответ Баязит написал, что пострадавшая действительно перепутала наушники местами, когда один из них взорвался. По его словам, повредился не аккумулятор, а динамик. С ним уже связались представители Samsung и оказали поддержку, добавил он, поэтому собрался удалять пост с жалобой.

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