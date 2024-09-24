В Лондоне восстановили граффити Бэнкси со слонами

Власти Лондона восстановили одну из недавних работ Бэнкси, которая подверглась вандализму вскоре после появления. Об этом рассказала Би-би-си.
Граффити с изображением двух слонов, высовывающих головы из заколоченных окон, были нарисованы на боковой стороне дома в Челси, после чего их испортили белыми полосами.
Работники совета Кенсингтона и Челси удалили нежелательные элементы и нанесли специальное покрытие, чтобы защитить произведение. Сотрудники отметили, что жидкость была специально разработана таким образом, чтобы не нарушать внешнего вида поверхности, на которую она наносится.
«Мы надеемся, что жители и посетители города будут наслаждаться этой и другими работами Бэнкси на Портобелло-роуд еще долгие годы», — прокомментировал представитель округа Джош Рендалл.
Изображение слонов стало второй из девяти работ Бэнкси, которые появлялись по всей столице в течение девяти дней в августе. Среди других произведений цикла с животными — муралы с горным козлом, гориллой, обезьянами, пеликанами, аквариумом с пираньями и волком.
Сам Бэнкси никак не объяснял смысла работ. Некоторые полагают, что с их помощью художник показывает, что люди так сильно испортили природу, что теперь животным больше некуда податься. Другие видят в серии отсылку к бунтам ультраправых в Британии, которых Бэнкси якобы изобразил в виде зверей.