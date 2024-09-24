Кайл Чандлер может сыграть одну из главных ролей в сериале «Фонари»

Лауреат премии «Эмми» Кайл Чандлер («Волк с Уолл-стрит», «Завтра наступит сегодня») ведет переговоры об участии в сериале по комиксу DC «Зеленый фонарь», сообщают источники Deadline.
По информации издания, Чандлер может исполнить роль Хэла Джордана, которого в провалившемся фильме 2011 года сыграл Райан Рейнолдс.
Сериал «Фонари» расскажет о новичке Джоне Стюарте и Джордане, двух межгалактических полицейских, оказавшихся втянутыми в зловещую тайну, пока они расследуют убийство в американской глубинке.
Сценарий для шоу написали Крис Манди, работавший над «Озарком» и «Настоящим детективом», а также Деймон Линделоф, известный по сериалу «Хранители». Манди также выступил шоураннером проекта.
HBO рассказала о работе над сериалом «Фонари» в июне. Точная дата премьеры проекта пока неизвестна.