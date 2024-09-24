Shaman вернул Ставропольскому краю 15 млн рублей за отмененный концерт

Shaman вернул в бюджет Ставропольского края более 15 млн рублей за концерт, который отменили после опроса в телеграм-канале губернатора. Эту сумму певец забрал в качестве предоплаты, сообщает Baza.
Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) должен был выступить на Дне города 14 сентября. Концерт стоил 15,3 млн рублей, контракт на выступление заключили в середине августа, деньги выплатили ему заранее.
3 сентября в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров устроил голосование о необходимости проведения мероприятий в День края, дни городов и округов. Большинство читателей его канала высказались за отмену крупных развлекательных мероприятий и сокращение мероприятий. После этого появления Shaman на празднике исчезло из программы.
Baza отметил, что власти Ставрополя вступили в переговоры с представителем Shaman с целью вернуть предоплаченные деньги. По договору музыкант мог оставить предоплату себе, если выступление срывается по инициативе организатора.
В конце августа концерт Shaman отменили в Оренбургской области после возмущения депутата Госдумы Нины Останиной. Ее смутил размер гонорара — 16 млн рублей, в то время как не все пострадавшие от паводка в апреле получили компенсации. При этом власти города отмечали, что возврат денег невозможен из‑за условия контракта.