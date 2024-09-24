В список патриотических фильмов для школьников из почти 200 картин вошли только 10 снятых в России

Сегодня / 10:17
Создатель «Флибусты» сообщил о закрытии сайта. У него опухоль мозга
Сегодня / 15:13
В США медведь пробрался в столовую средней школы и распугал учеников
Сегодня / 15:05
В Узбекистане задержали женщину, пытавшуюся продать свою дочь
Сегодня / 14:27
В Лондоне восстановили граффити Бэнкси со слонами
Сегодня / 14:05
Кайл Чандлер может сыграть одну из главных ролей в сериале «Фонари»
Сегодня / 13:56
Житель Турции рассказал, что беспроводные наушники от Samsung взорвались в ухе его подруги
Сегодня / 13:01
Госдума предложила наказывать россиян за оскорбление представителей власти сроком до 2 лет
Сегодня / 12:48
Shaman вернул Ставропольскому краю 15 млн рублей за отмененный концерт
Сегодня / 12:15
В России появится православный мессенджер
Сегодня / 11:56
Госдума предложила штрафы за пропаганду чайлдфри до 5 млн рублей
Сегодня / 11:45
Семья в Красноярском крае могла отравиться препаратом от насекомых
Сегодня / 10:55
Первую серию «Пингвина» посмотрели больше 5 млн зрителей — это лучший старт HBO после «Одних из нас»
Сегодня / 10:55
Корейская чемпионка по стрельбе, запомнившаяся на Олимпиаде, получила роль в кино
Сегодня / 09:23
На «Самокат» и «Кухню на районе» подали в суд из‑за массового отравления
Сегодня / 03:10
Джанин Тесори стала первой женщиной-композитором, чье сочинение открыло сезон в Метрополитен-опере
Сегодня / 02:18
Новый мультсериал про Чебурашку выйдет в 2025 году. В нем будет более 50 серий
Сегодня / 01:24
Кайл МакЛоклен и Кайя Гербер появятся в комедии «Гиперкомпенсация»
Сегодня / 00:20
Мишель Пфайффер сыграет с Эль Фэннинг и Николь Кидман в сериале «У Марго проблемы с деньгами»
Вчера / 23:09
HBO Max выпустит игровое шоу по мотивам ситкома «Друзья»
Вчера / 22:56
Гай Ричи нашел актера на роль брата молодого Холмса
Вчера / 22:26
Фредди Принц-мл. снимется в новом фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Вчера / 21:59
Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой экранизации «Грозового перевала»
Вчера / 21:42
Кейт Бланшетт предстала в роли канцлера Германии в трейлере «Слухов»
Вчера / 20:58
Путин поручил поддержать российских разработчиков игр. Деньги отдадут ИРИ
Вчера / 20:31
Forbes опубликовал рейтинг городов с лучшими закатами
Вчера / 19:48
Предвыборный штаб Трампа прикрепил снимок гор в Грузии к агитационному посту для штата Джорджии
Вчера / 18:57
Омские студенты создали один из самых продвинутых ИИ для игры в покер и заработали миллионы
Вчера / 18:54
Опрос: женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе
Вчера / 18:18
СМИ: экс-подруга Текаши 6ix9ine обвинила его в абьюзе и публикации интимных видео
Вчера / 17:55
На острове Аляски ищут крыс, которых может и не быть вообще. Они могут разрушить местную экосистему
Вчера / 17:03
Тайский чиновник 10 лет не ходил на работу, продолжая получать зарплату
Вчера / 16:56
В некоторых школах США за последний учебный год запретили более 10 тыс. книг
Вчера / 16:51
«Кто‑то хочет, чтобы мы исчезли»: вышел первый трейлер «Громовержцев»
Вчера / 16:37
Данные пользователей, нарушающих правила Telegram, могут начать передавать органам власти
Вчера / 16:20
Луций — сын Максимуса: вышел новый трейлер «Гладиатора-2»

В список патриотических фильмов для школьников из почти 200 картин вошли только 10 снятых в России

Сегодня в 13:46
Фото: Felix Mooneeram/Unsplash

В Общественной палате обсуждают список фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В черновой вариант попала 191 картина, но лишь 10 из них сняты в России. Содержание дискуссии пересказал «Коммерсант», а также опубликовал полный список

Перечень составляют по предложению министра просвещения и науки Сергея Кравцова. Предварительную версию подготовил центр «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете, «чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и было что обсуждать и на что опираться», как объяснила его директриса Наталья Склярова.

Всего в документ попала 191 лента, только 10 из них были выпущены в современной России, все остальные — в СССР. Представители Минкульта заметили, что многие из них нельзя показывать школьникам из‑за возрастного рейтинга 18+.

Большинство фильмов в перечне были сняты в 1960-х (60 картин) и 1970-х годах (53), еще 24 впервые показали в 1950-е, а 20 — в 1980-х.

«Очевидный акцент в сторону советских фильмов вызвал понимание и поддержку участников дискуссии в Общественной палате», — отметила журналистка «Коммерсанта».

Ученикам 5–6-х классов предложили показать 20 фильмов: «Неуловимые мстители» (1966), «Тимур и его команда» (1940), «Приключения Буратино» (1975) и другие. Ни одной современной ленты в этой категории нет.

Самый большой список — у 7- и 9-классников, туда попали 139 кинокартин. В нем есть «Человек с киноаппаратом» (1929), «Броненосец „Потемкин“» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Андрей Рублев» (1966), а также 9 российских фильмов: «В августе 44-го» (2001), «72 метра» (2004), «Платки» (2007), «Тарас Бульба» (2009), «Легенда № 17» (2013), «28 панфиловцев» (2016), «Коробка» (2016), «Подольские курсанты» (2020) и «Нахимовцы» (2022).

Еще 30 фильмов посоветовали 10- и 11-классникам. В их числе есть «Война и мир» (1965), «Застава Ильича» (1964), «Белорусский вокзал» (1971), «Иди и смотри» (1985), а единственной российской стал «Русский бунт» (1999).

Представительница Минпросвещения посетовала, что усилия ведомства по воспитанию молодежи «разбиваются о современные фильмы и сериалы», которые «романтизируют ровно то, что противоречит всем документам стратегического планирования образования».

«Мы как будто прикрылись рейтингами 18+ и вообще не оцениваем качество взрослого контента. Но ведь все, что попадает в интернет, сразу становится доступно и детям», — сокрушалась директор департамента госполитики в сфере воспитания Наталья Агре.

Сотрудница Минкультуры подчеркнула, что «фильмы о войне, даже из золотой коллекции, должны быть 18+, так как содержат сцены насилия». К таким относятся, например, «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм» и «Тарас Бульба».

Другие участники дискуссии выразили недовольство современным кинематографом. Например, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук заметила, что за «американской компьютерной графикой в фильмах потерялись смыслы», а фильмы и телевидение «должны вводить наших новых граждан, пришедших с Украины, в контекст — так как пока они идеологические нули», но с этой задачей справляется только «Бесогон» Никиты Михалкова.

Актриса Ольга Будина увидела проблему в «пестовании инфантилизма»: «Я слышала истории о том, как учителя отказываются говорить с детьми про СВО, так как это может нанести им моральную травму, — возмущалась актриса.— Есть мнение, что фильмы про войну тоже их напугают сценами насилия — но ведь это и формирует представление об ужасах того времени».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами