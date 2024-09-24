В список патриотических фильмов для школьников из почти 200 картин вошли только 10 снятых в России

В Общественной палате обсуждают список фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В черновой вариант попала 191 картина, но лишь 10 из них сняты в России. Содержание дискуссии пересказал «Коммерсант», а также опубликовал полный список

Перечень составляют по предложению министра просвещения и науки Сергея Кравцова. Предварительную версию подготовил центр «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете, «чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и было что обсуждать и на что опираться», как объяснила его директриса Наталья Склярова.

Всего в документ попала 191 лента, только 10 из них были выпущены в современной России, все остальные — в СССР. Представители Минкульта заметили, что многие из них нельзя показывать школьникам из‑за возрастного рейтинга 18+.

Большинство фильмов в перечне были сняты в 1960-х (60 картин) и 1970-х годах (53), еще 24 впервые показали в 1950-е, а 20 — в 1980-х.

«Очевидный акцент в сторону советских фильмов вызвал понимание и поддержку участников дискуссии в Общественной палате», — отметила журналистка «Коммерсанта».

Ученикам 5–6-х классов предложили показать 20 фильмов: «Неуловимые мстители» (1966), «Тимур и его команда» (1940), «Приключения Буратино» (1975) и другие. Ни одной современной ленты в этой категории нет.

Самый большой список — у 7- и 9-классников, туда попали 139 кинокартин. В нем есть «Человек с киноаппаратом» (1929), «Броненосец „Потемкин“» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Андрей Рублев» (1966), а также 9 российских фильмов: «В августе 44-го» (2001), «72 метра» (2004), «Платки» (2007), «Тарас Бульба» (2009), «Легенда № 17» (2013), «28 панфиловцев» (2016), «Коробка» (2016), «Подольские курсанты» (2020) и «Нахимовцы» (2022).

Еще 30 фильмов посоветовали 10- и 11-классникам. В их числе есть «Война и мир» (1965), «Застава Ильича» (1964), «Белорусский вокзал» (1971), «Иди и смотри» (1985), а единственной российской стал «Русский бунт» (1999).

Представительница Минпросвещения посетовала, что усилия ведомства по воспитанию молодежи «разбиваются о современные фильмы и сериалы», которые «романтизируют ровно то, что противоречит всем документам стратегического планирования образования».

«Мы как будто прикрылись рейтингами 18+ и вообще не оцениваем качество взрослого контента. Но ведь все, что попадает в интернет, сразу становится доступно и детям», — сокрушалась директор департамента госполитики в сфере воспитания Наталья Агре.

Сотрудница Минкультуры подчеркнула, что «фильмы о войне, даже из золотой коллекции, должны быть 18+, так как содержат сцены насилия». К таким относятся, например, «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм» и «Тарас Бульба».

Другие участники дискуссии выразили недовольство современным кинематографом. Например, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук заметила, что за «американской компьютерной графикой в фильмах потерялись смыслы», а фильмы и телевидение «должны вводить наших новых граждан, пришедших с Украины, в контекст — так как пока они идеологические нули», но с этой задачей справляется только «Бесогон» Никиты Михалкова.