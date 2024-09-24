Госдума предложила наказывать россиян за оскорбление представителей власти сроком до 2 лет

Россиян могут начать наказывать за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ сроками до 2 лет тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок к Уголовному кодексу РФ.
Автором проекта выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Правительство уже поддержало законопроект.
Из документа следует, что за публичное оскорбление представителя власти россиянам будет грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы до 2 лет.
Сейчас за подобные нарушения гражданам РФ грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года.
Если преступление было совершено с использованием интернета или СМИ, россиянам грозит штраф до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы до 2 лет или лишение свободы до 2 лет.