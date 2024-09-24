В России появится православный мессенджер

В России запустят православный мессенджер. Приложение получит название «Зосима». Об этом РИА «Новости» рассказали в фонде поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI».
По словам президента организации, сервис разработали для реставрационного проекта в Ярославской области, а потом решили выпустить на рынок. Мессенджер должен появиться в ноябре этого года.
«Для проекта „Спаси и сохрани“ сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp, называется „Зосима“ — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года», — поделился президент фонда Алексей Агапов.
По его словам, в приложении пользователи смогут создавать профили храмов, организовывать сбор донатов и общаться друг с другом.
«Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект „Спаси и сохрани“ — например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах», — добавил представитель организации.
Между тем в августе этого года Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal. В защищенном приложении перестали отправляться сообщения без использования VPN или включения опции «Обход цензуры». Ведомство объяснило бан «нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».