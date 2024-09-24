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Семья в Красноярском крае могла отравиться препаратом от насекомых

Сегодня в 11:45
Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram

Прокуратура считает, что семья в Красноярском крае могла отравиться не пищей, а аэрозолем от насекомых. Об этом пресс-служба регионального ведомства сообщила в телеграм-канале.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Многодетная семья попала в больницу с тошнотой после ужина с покупными пельменями и курицей. Погибли четверо детей, их родители остаются в больнице в стабильном состоянии. Мать семейства беременна пятым ребенком.

Сегодня прокуратура назвала приоритетной версию отравления аэрозольным препаратом от насекомых. Его следы нашли эксперты в пробах рвотных масс, сообщили в Следственном комитете.

Накануне происшествия им обрабатывали квартиру. На фото после обыска в квартире видны баллончики дихлофоса фирмы «Варан».

«К проведению исследования для расследования точной причины отравления подключены эксперты, а также эксперты федерального суда Москвы. Проверочные мероприятия и последующие действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Другой версией было возможное попадание в еду средства от мух, рассказали РИА «Новости» в региональном управлении СК. Однако в организме погибших детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки — не обнаружили следов сыпучего средства. Экспертиза также не нашла его и в организмах отца и одной из умерших девочек.

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