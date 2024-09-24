Госдума предложила штрафы за пропаганду чайлдфри до 5 млн рублей

Штрафы за пропаганду чайлдфри будут аналогичны штрафам за пропаганду ЛГБТ* и смены пола, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Парламентарии приступили к рассмотрению законопроекта.

Авторы законопроекта предлагают ввести штрафы до 400 тыс. рублей для физлиц, до 800 тыс. — для должностных лиц и до 5 млн — для юрлиц. Административная ответственность будет грозить за пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе.