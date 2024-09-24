Госдума предложила штрафы за пропаганду чайлдфри до 5 млн рублей

Штрафы за пропаганду чайлдфри будут аналогичны штрафам за пропаганду ЛГБТ* и смены пола, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Парламентарии приступили к рассмотрению законопроекта.
Авторы законопроекта предлагают ввести штрафы до 400 тыс. рублей для физлиц, до 800 тыс. — для должностных лиц и до 5 млн — для юрлиц. Административная ответственность будет грозить за пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе.
«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей. <…> Дружная и большая семья — основа сильного государства», — написал Володин.
О подготовке законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри стало известно в конце июня. Ранее в Совфеде высказывали мнение, что интерес к «движениям» чайлдфри и буллинга искусственно подогревается из‑за рубежа.
18 сентября председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «движение чайлдфри нужно запрещать законодательно». Она уверена, что современных феминисток не интересует борьба за права женщин.
В 2023 году в Госдуму уже вносили законопроект о пропаганде чайлдфри, но тогда это касалось только несовершеннолетних. Годом ранее детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец называла призывы брать животных из приютов пропагандой чайлдфри.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.