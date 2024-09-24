«Пингвин» с Колином Фарреллом стал хитом HBO, шоу стало лучшим новым проектом кабельного канала с релиза «Одних из нас». Об этом американский телеканал сообщил Variety.

За четыре дня первая серия собрала у экранов 5,3 млн зрителей. Это чуть лучше, чем число зрителей первой серии финального сезона «Наследников» (3,9 млн просмотров) и немного хуже премьеры четвертого сезона «Настоящего детектива» (в прошлом году за аналогичный период его посмотрели 5,7 млн человек).

В «Пингвине» Колин Фаррелл возвращается к роли криминального авторитета Оза Кобба по прозвищу Пингвин из «Бэтмена» Мэтта Ривза. Действие сериала происходит почти сразу после окончания супергеройской драмы и рассказывает о борьбе за власть в криминальном мире после смерти влиятельного гангстера Кармайна Фальконе. Первая серия знакомит зрителей с детьми бандита, получившими контроль над его капиталом, и Пингвином, плетущим против них интриги с надеждой вырваться из‑под их контроля.