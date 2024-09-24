Корейская чемпионка по стрельбе, запомнившаяся на Олимпиаде, получила роль в кино

Южнокорейская спортсменка по стрельбе Ким Е Джи, ставшая звездой соцсетей после выступления на Олимпиаде-2024, получила первую роль в кино. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP и развлекательную компанию Asia Lab.
Джи появится в роли наемной убийцы в мини-сериале «Crush», который станет спин-оффом фильма «Азия». Спортсменка снимется вместе с популярной индийской актрисой Анушкой Сен, они сформируют на экране «убийственный дуэт». В августе девушка подписала контракт с южнокорейским агентством по поиску талантов.
В июле 32-летняя Джи завоевала серебро по стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета среди женщин. Ее спокойствие и расслабленность, с которыми она стреляла, привлекло внимание пользователей сети, в том числе Илона Маска.
«Ее нужно снять в боевике. Никакой актерской игры не потребуется!» — написал бизнесмен.
Ранее Джи приняла участие в фотосессии для журнала Louis Vuitton и бренда очков для спортивной стрельбы. Тем временем фан-база создает с ней мемы и короткие ролики под кей-поп-музыку.