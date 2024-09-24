На «Самокат» и «Кухню на районе» подали в суд из‑за массового отравления

Вчера / 23:09
HBO Max выпустит игровое шоу по мотивам ситкома «Друзья»
Сегодня / 11:45
Семья в Красноярском крае могла отравиться препаратом от насекомых
Сегодня / 10:55
Первую серию «Пингвина» посмотрели больше 5 млн зрителей — это лучший старт HBO после «Одних из нас»
Сегодня / 10:55
Корейская чемпионка по стрельбе, запомнившаяся на Олимпиаде, получила роль в кино
Сегодня / 10:17
Создатель «Флибусты» сообщил о закрытии сайта. У него опухоль мозга
Сегодня / 03:10
Джанин Тесори стала первой женщиной-композитором, чье сочинение открыло сезон в Метрополитен-опере
Сегодня / 02:18
Новый мультсериал про Чебурашку выйдет в 2025 году. В нем будет более 50 серий
Сегодня / 01:24
Кайл МакЛоклен и Кайя Гербер появятся в комедии «Гиперкомпенсация»
Сегодня / 00:20
Мишель Пфайффер сыграет с Эль Фэннинг и Николь Кидман в сериале «У Марго проблемы с деньгами»
Вчера / 22:56
Гай Ричи нашел актера на роль брата молодого Холмса
Вчера / 22:26
Фредди Принц-мл. снимется в новом фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Вчера / 21:59
Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой экранизации «Грозового перевала»
Вчера / 21:42
Кейт Бланшетт предстала в роли канцлера Германии в трейлере «Слухов»
Вчера / 20:58
Путин поручил поддержать российских разработчиков игр. Деньги отдадут ИРИ
Вчера / 20:31
Forbes опубликовал рейтинг городов с лучшими закатами
Вчера / 19:48
Предвыборный штаб Трампа прикрепил снимок гор в Грузии к агитационному посту для штата Джорджии
Вчера / 18:57
Омские студенты создали один из самых продвинутых ИИ для игры в покер и заработали миллионы
Вчера / 18:54
Опрос: женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе
Вчера / 18:18
СМИ: экс-подруга Текаши 6ix9ine обвинила его в абьюзе и публикации интимных видео
Вчера / 17:55
На острове Аляски ищут крыс, которых может и не быть вообще. Они могут разрушить местную экосистему
Вчера / 17:03
Тайский чиновник 10 лет не ходил на работу, продолжая получать зарплату
Вчера / 16:56
В некоторых школах США за последний учебный год запретили более 10 тыс. книг
Вчера / 16:51
«Кто‑то хочет, чтобы мы исчезли»: вышел первый трейлер «Громовержцев»
Вчера / 16:37
Данные пользователей, нарушающих правила Telegram, могут начать передавать органам власти
Вчера / 16:20
Луций — сын Максимуса: вышел новый трейлер «Гладиатора-2»
Вчера / 16:03
Собак Дарьи Донцовой отравили, одна из них умерла
Вчера / 15:57
Расследование: японские крематории добывают и продают металлы из праха умерших
Вчера / 15:49
В России покажут фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Вчера / 15:06
В Курской области подали более 770 заявлений о пропавших без вести
Вчера / 15:03
ЦБ выпустил памятную монету с «Ежиком в тумане»
Вчера / 14:56
Скайрим-бабушка заканчивает с летсплеями. Они больше не приносят ей удовольствия
Вчера / 14:05
Умер барабанщик ABBA Роджер Палм
Вчера / 13:29
В доме семьи, где от отравления погибли четверо детей, нашли пестициды и антибиотик
Вчера / 13:06
Картаполов: осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам
Вчера / 12:25
В Иркутской области школьник напал на одноклассников с молотком

На «Самокат» и «Кухню на районе» подали в суд из‑за массового отравления

Сегодня в 09:23
Фото: Tikhonoff Michael/Flickr

12 сентября против компаний, владеющих брендами «Самокат» и «Кухня на районе», подали в суд с требованием компенсировать моральный вред после отравления фасолью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку судов Москвы и директора по правовым вопросам Destra Legal Бориса Фельдмана.

Самый первый иск к компаниям «Умный ритейл» и «Локалкитчен» поступил в Дорогомиловский районный суд Москвы. Ответчики отказались выплатить компенсацию в досудебном порядке, рассказал Фельдман.

С конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» в суд по делу об отравлении ботулизмом было подано пять исков от потерпевших, рассказал газете юрист. Всего планируется подать 30 исков, «так как по основной массе пострадавших удалось достичь соглашения на досудебном этапе». Суммы исков варьируются от 250 тыс. до 2 млн рублей — их размеры зависят от «утраченных заработков наших клиентов», а также от субъективной оценки моральных и физических страданий пострадавших, пояснил он.

«Но резонанс от ущерба и его уникальность для современной России — считалось, что социально-гигиенические условия для массового распространения ботулизма исчезли еще в XX веке, — дают нам право истребовать больше, чем обычно в такой категории дел», — поделился Фельдман.

Вдобавок пострадавшие просят взыскания штрафа с ответчиков за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в том случае, если суд их удовлетворил. Его размер составляет 50% от суммы, присужденной в пользу истцов — деньги уйдут в пользу пострадавших.

По данным «Ведомостей», «Кухня на районе» уже выплатила отравившимся компенсации на сумму около 3 млн рублей. Однако «не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, поэтому через суд решили взыскать больший размер компенсаций».

В июне появились первые случаи ботулизма у людей после употребления салата лобио с фасолью. В июле число заразившихся выросло до 417, из них двое скончались.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами