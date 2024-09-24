На «Самокат» и «Кухню на районе» подали в суд из‑за массового отравления

12 сентября против компаний, владеющих брендами «Самокат» и «Кухня на районе», подали в суд с требованием компенсировать моральный вред после отравления фасолью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку судов Москвы и директора по правовым вопросам Destra Legal Бориса Фельдмана.
Самый первый иск к компаниям «Умный ритейл» и «Локалкитчен» поступил в Дорогомиловский районный суд Москвы. Ответчики отказались выплатить компенсацию в досудебном порядке, рассказал Фельдман.
С конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» в суд по делу об отравлении ботулизмом было подано пять исков от потерпевших, рассказал газете юрист. Всего планируется подать 30 исков, «так как по основной массе пострадавших удалось достичь соглашения на досудебном этапе». Суммы исков варьируются от 250 тыс. до 2 млн рублей — их размеры зависят от «утраченных заработков наших клиентов», а также от субъективной оценки моральных и физических страданий пострадавших, пояснил он.
«Но резонанс от ущерба и его уникальность для современной России — считалось, что социально-гигиенические условия для массового распространения ботулизма исчезли еще в XX веке, — дают нам право истребовать больше, чем обычно в такой категории дел», — поделился Фельдман.
Вдобавок пострадавшие просят взыскания штрафа с ответчиков за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в том случае, если суд их удовлетворил. Его размер составляет 50% от суммы, присужденной в пользу истцов — деньги уйдут в пользу пострадавших.
По данным «Ведомостей», «Кухня на районе» уже выплатила отравившимся компенсации на сумму около 3 млн рублей. Однако «не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, поэтому через суд решили взыскать больший размер компенсаций».
В июне появились первые случаи ботулизма у людей после употребления салата лобио с фасолью. В июле число заразившихся выросло до 417, из них двое скончались.