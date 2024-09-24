На «Самокат» и «Кухню на районе» подали в суд из‑за массового отравления

12 сентября против компаний, владеющих брендами «Самокат» и «Кухня на районе», подали в суд с требованием компенсировать моральный вред после отравления фасолью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку судов Москвы и директора по правовым вопросам Destra Legal Бориса Фельдмана.

С конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» в суд по делу об отравлении ботулизмом было подано пять исков от потерпевших, рассказал газете юрист. Всего планируется подать 30 исков, «так как по основной массе пострадавших удалось достичь соглашения на досудебном этапе». Суммы исков варьируются от 250 тыс. до 2 млн рублей — их размеры зависят от «утраченных заработков наших клиентов», а также от субъективной оценки моральных и физических страданий пострадавших, пояснил он.