Джанин Тесори стала первой женщиной-композитором, чье произведение открыло сезон в «Метрополитене»

Американская композиторка Джанин Тесори стала первой женщиной, чье музыкальное произведение открыло сезон в «Метрополитен-опере» — главном оперном театре Нью-Йорка. Об этом сообщил Independent.

Новую постановку оперы Тесори «Grounded» впервые представили на знаменитой сцене вечером 23 сентября. Главную роль в спектакле исполнила канадская певица Эмили Д’Анджело.

Мировая премьера оперы прошла осенью 2023 году в Вашингтоне, в Кеннеди-центре. Для «Метрополитена» Тесори переработала произведение. «Требовался, возможно, просто другой подход», — отметил режиссер Майкл Майер.

«Небольшая ринопластика. Трахеотомия в какой‑то момент», — добавила Тесори. Она сократила «Grounded» на 35 минут: первый акт уменьшился с 82 до 60 минут, второй — с 62 до 49 минут. Кроме того, из сюжета убрали одного персонажа.

«Grounded» («Заземленная») — четвертая опера Тесори. Она основана на одноименной пьесе Джорджа Бранта, рассказывающей о летчице по имени Джесс, которая стала управлять дронами после того, как ее отстранили от полетов из‑за беременности.

Оригинальная пьеса появилась в 2011 году и была поставлена в 2015 году. Главную (и единственную) роль в постановке исполнила голливудская звезда Энн Хэтэуэй. После этого Брант написал либретто оперы и добавил в него новых героев.

До «Grounded» Тесори сочинила еще три оперы: «A Blizzard on Marblehead Neck» («Метель на Марблхедском перешейке») в 2011 году, «The Lion, the Unicorn, and Me» («Лев, единорог и я») в 2013-м и «Blue» («Синий») в 2019-м.

В «Метрополитен-опере» за всю ее историю, начавшуюся еще в 1880 году, лишь несколько раз ставили оперы женщин-композиторов. Впервые это случилось в 1903 году, когда на сцене показали «Лес» Этель М. Смит.