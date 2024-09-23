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Новый мультсериал про Чебурашку выйдет в 2025 году. В нем будет более 50 серий

Сегодня в 02:18
Кадр: "Союзмультфильм"/YouTube

Студия «Союзмультфильм» и продакшн-компания Yellow, Black and White выпустят новый анимационный сериал про Чебурашку. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на генпродюсера «Союзмультфильма» Юлию Осетинскую.

Проект создадут в 3D-формате. В нем расскажут о приключениях Чебурашки, Крокодила Гены и их друзей. Мультсериал выйдет в 2025 году, в нем будет более 50 серий.

«В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием „Секрет праздника“, которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу — точно быть», — рассказала Осетинская.

Она отметила, что новый проект «будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы». Он сохранит любимую зрителями атмосферу, но расскажет свежие истории о популярных персонажах.

По словам Осетинской, сюжеты из будущего мультсериала не будут связаны с событиями художественного фильма «Чебурашка». Он вышел в кинопрокат в начале 2023 года. У этого проекта будет продолжение — его выпустят в январе 2026 года.

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