Новый мультсериал про Чебурашку выйдет в 2025 году. В нем будет более 50 серий

Студия «Союзмультфильм» и продакшн-компания Yellow, Black and White выпустят новый анимационный сериал про Чебурашку. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на генпродюсера «Союзмультфильма» Юлию Осетинскую.

Проект создадут в 3D-формате. В нем расскажут о приключениях Чебурашки, Крокодила Гены и их друзей. Мультсериал выйдет в 2025 году, в нем будет более 50 серий.

«В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием „Секрет праздника“, которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу — точно быть», — рассказала Осетинская.

Она отметила, что новый проект «будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы». Он сохранит любимую зрителями атмосферу, но расскажет свежие истории о популярных персонажах.